Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира
Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира
Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира
Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира стала победительницей многоборья и завоевала первую с 2021 года медаль для сборной России на... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира стала победительницей многоборья и завоевала первую с 2021 года медаль для сборной России на чемпионатах мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщает РИА Новости.Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 года в личном многоборье и четыре победы на чемпионатах Европы.Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских гимнастов от турниров под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.Ранее сообщалось, что российская фигуристка Аделия Петросян победила в квалификационном турнире в Пекине и завоевала квоту на Олимпийские игры 2026 года. Российская спортсменка стала первой в произвольной программе, набрав в общей сложности 209,63 балла.
Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира

Гимнастка Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира

17:38 23.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира стала победительницей многоборья и завоевала первую с 2021 года медаль для сборной России на чемпионатах мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мельникова завоевала золото на чемпионате мира в Джакарте, набрав 55,066 балла по сумме четырех упражнений. Второе место заняла американка Лиэнн Вон (54,966). Третьей стала китаянка Чжан Цинъин (54,633). Россиянка Людмила Рощина заняла 11-е место, набрав 51,999 балла", – сказано в сообщении.
Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 года в личном многоборье и четыре победы на чемпионатах Европы.
Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских гимнастов от турниров под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Аделия Петросян победила в квалификационном турнире в Пекине и завоевала квоту на Олимпийские игры 2026 года. Российская спортсменка стала первой в произвольной программе, набрав в общей сложности 209,63 балла.
