Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира стала победительницей многоборья и завоевала первую с 2021 года медаль для сборной России на чемпионатах мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщает РИА Новости.Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 года в личном многоборье и четыре победы на чемпионатах Европы.Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября. Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских гимнастов от турниров под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.Ранее сообщалось, что российская фигуристка Аделия Петросян победила в квалификационном турнире в Пекине и завоевала квоту на Олимпийские игры 2026 года. Российская спортсменка стала первой в произвольной программе, набрав в общей сложности 209,63 балла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбоСборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММАСевастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию

