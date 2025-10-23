https://crimea.ria.ru/20251023/massirovannaya-ataka-na-krym-i-drugie-regiony---sbity-139-vrazheskikh-bpla-1150368400.html

Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 139 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 139 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки БПЛА погибла женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крым: два БПЛА уничтожены над полуостровом и три над морем Массированная атака БПЛА на Мордовию - повреждено предприятиеНад Брянской областью сбили 57 дронов – есть раненные

