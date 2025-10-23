Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 139 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.10.2025
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
атаки всу на крым
атаки всу
министерство обороны рф
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 139 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки БПЛА погибла женщина.
крым
беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу на крым, атаки всу, министерство обороны рф, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА

139 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и другими регионами России

07:23 23.10.2025 (обновлено: 09:43 23.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 139 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

  • 56 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области,
  • 22 – над территорией Брянской области,
  • 21 – над территорией Воронежской области,
  • 14 – над территорией Рязанской области,
  • 13 – над территорией Ростовской области,
  • четыре – над территорией Республики Крым,
  • два – над территорией Тамбовской области,
  • два – над территорией Волгоградской области,
  • два – над территорией Орловской области,
  • два – над территорией Калужской области,
  • один – над территорией Курской области.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки БПЛА погибла женщина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на Крым: два БПЛА уничтожены над полуостровом и три над морем
Массированная атака БПЛА на Мордовию - повреждено предприятие
Над Брянской областью сбили 57 дронов – есть раненные
 
