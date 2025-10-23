https://crimea.ria.ru/20251023/livni-s-grozami-i-shtormovoy-veter-idut-na-krym-1150375674.html

Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым

Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T12:14

2025-10-23T12:14

2025-10-23T12:23

крым

крымская погода

погода в крыму

гу мчс рф по республике крым

штормовое предупреждение

безопасность республики крым и севастополя

крымский гидрометцентр

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/02/1120744030_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_d08ff7b953844f98dd0a6e6e4981f5ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах ЖКХ, увеличении числа аварий на дорогах, нарушении транспортного сообщения и возможных подтоплениях территорий.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. "Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - предупредили в МЧС.В ведомстве призывают жителей и гостей Крыма на время действия штормового предупреждения исключить походы в леса или горы, не выходить в море или внутренние водоемы, а также на набережные или берегоукрепительные сооружения. Важно также очистить от мусора и листьев ливневки, проверить исправность дренажных систем. Тем, кто живет в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел рек в МЧС советуют принять меры по сохранности имущества.Водителей просят по возможности ограничить выезды, а в случае, если это сделать невозможно, строго соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение, безопасность республики крым и севастополя, крымский гидрометцентр, новости крыма