2025-10-23T12:14
2025-10-23T12:14
2025-10-23T12:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах ЖКХ, увеличении числа аварий на дорогах, нарушении транспортного сообщения и возможных подтоплениях территорий.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. "Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - предупредили в МЧС.В ведомстве призывают жителей и гостей Крыма на время действия штормового предупреждения исключить походы в леса или горы, не выходить в море или внутренние водоемы, а также на набережные или берегоукрепительные сооружения. Важно также очистить от мусора и листьев ливневки, проверить исправность дренажных систем. Тем, кто живет в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел рек в МЧС советуют принять меры по сохранности имущества.Водителей просят по возможности ограничить выезды, а в случае, если это сделать невозможно, строго соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и сильного ветра
12:14 23.10.2025 (обновлено: 12:23 23.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером и до конца суток 24 октября, ночью и утром 25 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах ЖКХ, увеличении числа аварий на дорогах, нарушении транспортного сообщения и возможных подтоплениях территорий.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - предупредили в МЧС.
В ведомстве призывают жителей и гостей Крыма на время действия штормового предупреждения исключить походы в леса или горы, не выходить в море или внутренние водоемы, а также на набережные или берегоукрепительные сооружения.
Важно также очистить от мусора и листьев ливневки, проверить исправность дренажных систем. Тем, кто живет в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел рек в МЧС советуют принять меры по сохранности имущества.
Водителей просят по возможности ограничить выезды, а в случае, если это сделать невозможно, строго соблюдать правила дорожного движения.
