Крым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублей
Крым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублей
Крым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублей
Крым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублей
Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций. Эта сумма уже не станет меньше – она может быть только увеличена, притом что и сейчас является наибольшей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат ГД РФ от Крыма Леонид Ивлев.По словам Ивлева, "решение счетной палаты полностью вошло в постановление Государственной Думы". По результатам первого чтения законопроекта о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов наибольшее финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета предусмотрено по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", сказал парламентарий.Но может стать больше, и вопрос увеличения финансирования будет рассматриваться на втором чтении бюджета, добавил он."Будем очень детально смотреть разделы отраслевые, региональную проблематику, нефтегазовые доходы, ненефтяные доходы от развития экономики и так далее для того, чтобы выискать средства и попытаться увеличить финансирование Республики Крым и Севастополя. Это наша задача, и мы от этого не отступаем – будем бороться", – сказал Ивлев.По его словам, о финансировании каждого из регионов "дискуссии идут серьезные", каждый субъект стремится добиться выделения больших средств для себя, но Крым и Севастополь этого безусловно достойны."В Крыму же масса примеров того, как реализуются инвестиции. Посмотрите, как строится все. Дорога до Перевального – построена, обход Ялты, Алушты – строится, на Судак – строится, "Симферополь – Мирное" – введена. И так далее, и тому подобное. То же самое по ремонту школ, по возведению ФАПов. И это большая заслуга руководства Крыма – правительства Крыма, депутатов Госсовета, которые создают такую обстановку, такой климат правовой, социальный и финансовый, который позволяет реализовывать все бюджетные программы. И это здорово", - резюмировал депутат Госдумы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму налоговики проверят банковские переводы фотографов и парикмахеровНа льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 годуЛекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
Крым и Севастополь получат на развитие более 300 млрд рублей

Крым и Севастополь получат из бюджета РФ на развитие свыше 301 млрд рублей за три года

20:13 23.10.2025
 
Старт рабочему движению транспорта на втором этапе строительства автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное
Старт рабочему движению транспорта на втором этапе строительства автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций. Эта сумма уже не станет меньше – она может быть только увеличена, притом что и сейчас является наибольшей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат ГД РФ от Крыма Леонид Ивлев.
По словам Ивлева, "решение счетной палаты полностью вошло в постановление Государственной Думы". По результатам первого чтения законопроекта о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов наибольшее финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета предусмотрено по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", сказал парламентарий.
"Ни один регион больше так не выделен. В общей сложности за три года будет инвестировано в Крым свыше 301 миллиарда рублей. И это только та цифра, которая уже зафиксирована, она уже меньше стать не может", – уточнил Ивлев.
Но может стать больше, и вопрос увеличения финансирования будет рассматриваться на втором чтении бюджета, добавил он.
"Будем очень детально смотреть разделы отраслевые, региональную проблематику, нефтегазовые доходы, ненефтяные доходы от развития экономики и так далее для того, чтобы выискать средства и попытаться увеличить финансирование Республики Крым и Севастополя. Это наша задача, и мы от этого не отступаем – будем бороться", – сказал Ивлев.
По его словам, о финансировании каждого из регионов "дискуссии идут серьезные", каждый субъект стремится добиться выделения больших средств для себя, но Крым и Севастополь этого безусловно достойны.
"В Крыму же масса примеров того, как реализуются инвестиции. Посмотрите, как строится все. Дорога до Перевального – построена, обход Ялты, Алушты – строится, на Судак – строится, "Симферополь – Мирное" – введена. И так далее, и тому подобное. То же самое по ремонту школ, по возведению ФАПов. И это большая заслуга руководства Крыма – правительства Крыма, депутатов Госсовета, которые создают такую обстановку, такой климат правовой, социальный и финансовый, который позволяет реализовывать все бюджетные программы. И это здорово", - резюмировал депутат Госдумы.
Радио "Спутник в Крыму"
 
