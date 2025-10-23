https://crimea.ria.ru/20251023/komu-v-krymu-do-2026-goda-nado-pomenyat-voditelskie-prava--1150389267.html
Кому в Крыму до 2026 года надо поменять водительские права
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Крымчане, у которых срок действия водительских прав истекает до 31 декабря 2025 года, могут заменить документы в течение последующих трех лет, но только если не собираются выезжать за пределы России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил старший государственный инспектор отдела организации технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы управления Госавтоинспекции МВД по РК, майор полиции Олег Федоровский.Он напомнил, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает до конца этого года, еще будут автоматически продлены на три года, то есть до 31 декабря 2028-го.Сотрудник МВД подчеркнул, что тем крымчанам, у кого продление прав произойдет автоматически с началом 2026 года, не нужно посещать ГАИ и предпринимать какие-либо другие действия лишь в том случае, если они не собираются выезжать за пределы страны."Продление сроков действия водительского удостоверения, инициированное правительством, распространяется исключительно на территории РФ", – пояснил инспектор.В этой связи инспектор рекомендует продлить срок действия прав и не затягивать с заменой документов до последних дней их действия.
В Крыму в 2026 году отменяют автопродление водительских прав
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым.
Крымчане, у которых срок действия водительских прав истекает до 31 декабря 2025 года, могут заменить документы в течение последующих трех лет, но только если не собираются выезжать за пределы России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
напомнил старший государственный инспектор отдела организации технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы управления Госавтоинспекции МВД по РК, майор полиции Олег Федоровский.
Он напомнил, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает до конца этого года, еще будут автоматически продлены на три года, то есть до 31 декабря 2028-го.
"Людям, у которых окончится срок действия водительского удостоверения после указанного периода, то есть с 1 января 2026, года, необходимо будет поменять права, так как они будут недействительными", – предупредил инспектор.
Сотрудник МВД подчеркнул, что тем крымчанам, у кого продление прав произойдет автоматически с началом 2026 года, не нужно посещать ГАИ и предпринимать какие-либо другие действия лишь в том случае, если они не собираются выезжать за пределы страны.
"Продление сроков действия водительского удостоверения, инициированное правительством, распространяется исключительно на территории РФ", – пояснил инспектор.
"Передвижение на территории другого государства с российским национальным водительским удостоверением, срок действия которого окончен, будет расценено как нарушение правил дорожного движения по законам того государства, в котором находится водитель", – добавил он.
В этой связи инспектор рекомендует продлить срок действия прав и не затягивать с заменой документов до последних дней их действия.
