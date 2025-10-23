https://crimea.ria.ru/20251023/kogda-v-krymu-poydet-sneg-1150383812.html
Когда в Крыму пойдет снег
В Крыму с пятницы ожидается понижение температуры воздуха, ноябрь тоже будет прохладным. О том, ждать ли снега на полуострове, РИА Новости Крым рассказали... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с пятницы ожидается понижение температуры воздуха, ноябрь тоже будет прохладным. О том, ждать ли снега на полуострове, РИА Новости Крым рассказали эксперты в области метеоисследований.Каким будет ноябрь в КрымуПри этом, по его словам, большая часть Черноморского бассейна будет находиться в аномалии холода, на 1-3 градуса ниже климатической нормы. И хотя Крыма это не касается, все же на полуострове в ноябре большого тепла не будет.Ждать ли снега в Крыму"В Крыму ожидается заток холода, дождливая погода, начиная с завтрашнего дня", – такой прогноз РИА Новости Крым дала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом в ближайшее время снега на полуострове ждать не стоит, сказала она.В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер, сообщали в Главном управлении МЧС России по республике.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму с пятницы ожидается понижение температуры воздуха, ноябрь тоже будет прохладным. О том, ждать ли снега на полуострове, РИА Новости Крым
рассказали эксперты в области метеоисследований.
Каким будет ноябрь в Крыму
"Снега не намечается даже в центральной России, потому что октябрь достаточно теплый. В средней полосе снег в смешанном состоянии начнется в ноябре. А для Крыма – это очень далекая история – на ближайшие месяцы точно не планируется", – сказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
При этом, по его словам, большая часть Черноморского бассейна будет находиться в аномалии холода, на 1-3 градуса ниже климатической нормы. И хотя Крыма это не касается, все же на полуострове в ноябре большого тепла не будет.
"Крым будет стоять особняком, здесь температурный фон будет приближенным к климатической норме – для Симферополя это от 2 до 7 градусов тепла ночью, и до +11 днем", – прогнозирует эксперт.
Ждать ли снега в Крыму
"В Крыму ожидается заток холода, дождливая погода, начиная с завтрашнего дня", – такой прогноз РИА Новости Крым дала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
При этом в ближайшее время снега на полуострове ждать не стоит, сказала она.
"Снег выпадает, когда температура на высоте полтора километра опустится ниже нуля градусов, и у земли до -0,5 градусов. Только при таких условиях выпадают смешанные осадки, твердые же – при еще более низких температурах. Поэтому в ближайшее время и до конца месяца снега ждать не стоит", - констатировала Любецкая.
В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение
. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер, сообщали в Главном управлении МЧС России по республике.
