Когда в Крыму пойдет снег

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с пятницы ожидается понижение температуры воздуха, ноябрь тоже будет прохладным. О том, ждать ли снега на полуострове, РИА Новости Крым рассказали эксперты в области метеоисследований.Каким будет ноябрь в КрымуПри этом, по его словам, большая часть Черноморского бассейна будет находиться в аномалии холода, на 1-3 градуса ниже климатической нормы. И хотя Крыма это не касается, все же на полуострове в ноябре большого тепла не будет.Ждать ли снега в Крыму"В Крыму ожидается заток холода, дождливая погода, начиная с завтрашнего дня", – такой прогноз РИА Новости Крым дала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом в ближайшее время снега на полуострове ждать не стоит, сказала она.В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер, сообщали в Главном управлении МЧС России по республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодамВ Крым пришли морозыКупальный сезон в Крыму завершен

