Когда в Крыму пойдет снег - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Когда в Крыму пойдет снег
Когда в Крыму пойдет снег
В Крыму с пятницы ожидается понижение температуры воздуха, ноябрь тоже будет прохладным. О том, ждать ли снега на полуострове, РИА Новости Крым рассказали... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с пятницы ожидается понижение температуры воздуха, ноябрь тоже будет прохладным. О том, ждать ли снега на полуострове, РИА Новости Крым рассказали эксперты в области метеоисследований.Каким будет ноябрь в КрымуПри этом, по его словам, большая часть Черноморского бассейна будет находиться в аномалии холода, на 1-3 градуса ниже климатической нормы. И хотя Крыма это не касается, все же на полуострове в ноябре большого тепла не будет.Ждать ли снега в Крыму"В Крыму ожидается заток холода, дождливая погода, начиная с завтрашнего дня", – такой прогноз РИА Новости Крым дала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом в ближайшее время снега на полуострове ждать не стоит, сказала она.В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер, сообщали в Главном управлении МЧС России по республике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодамВ Крым пришли морозыКупальный сезон в Крыму завершен
Когда в Крыму пойдет снег

Снега в Крыму в ближайшее время не будет – синоптики

19:38 23.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимняя Ялта
Зимняя Ялта
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с пятницы ожидается понижение температуры воздуха, ноябрь тоже будет прохладным. О том, ждать ли снега на полуострове, РИА Новости Крым рассказали эксперты в области метеоисследований.

Каким будет ноябрь в Крыму

"Снега не намечается даже в центральной России, потому что октябрь достаточно теплый. В средней полосе снег в смешанном состоянии начнется в ноябре. А для Крыма – это очень далекая история – на ближайшие месяцы точно не планируется", – сказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

При этом, по его словам, большая часть Черноморского бассейна будет находиться в аномалии холода, на 1-3 градуса ниже климатической нормы. И хотя Крыма это не касается, все же на полуострове в ноябре большого тепла не будет.
"Крым будет стоять особняком, здесь температурный фон будет приближенным к климатической норме – для Симферополя это от 2 до 7 градусов тепла ночью, и до +11 днем", – прогнозирует эксперт.

Ждать ли снега в Крыму

"В Крыму ожидается заток холода, дождливая погода, начиная с завтрашнего дня", – такой прогноз РИА Новости Крым дала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
При этом в ближайшее время снега на полуострове ждать не стоит, сказала она.

"Снег выпадает, когда температура на высоте полтора километра опустится ниже нуля градусов, и у земли до -0,5 градусов. Только при таких условиях выпадают смешанные осадки, твердые же – при еще более низких температурах. Поэтому в ближайшее время и до конца месяца снега ждать не стоит", - констатировала Любецкая.

В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение. С вечера пятницы полуостров накроют грозовые ливни и сильный ветер, сообщали в Главном управлении МЧС России по республике.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодам
В Крым пришли морозы
Купальный сезон в Крыму завершен
 
