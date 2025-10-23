Рейтинг@Mail.ru
К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Эксклюзивы РИА Новости Крым
К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение - РИА Новости Крым, 23.10.2025
К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
Самозапрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) приведет к очередному витку роста цен на энергоносители, издержки лягут на плечи... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Самозапрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) приведет к очередному витку роста цен на энергоносители, издержки лягут на плечи конечных потребителей в ЕС. Такое мнение РИА Новости Крым высказала гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Как отметила эксперт, отказываясь от российского газа, ЕС снижает дивесифицированность энергообеспечения, что несет дополнительные риски для энергетической безопасности Европы. При этом российский СПГ, по мнению Сафоновой, будет оперативно перенаправлен на рынки дружественных стран, как это произошло с трансформацией поставок нефтеналивных грузов в 2022-2023 годах. 23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае. Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года. Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".
санкции против россии, европа, мнения, тамара сафонова, экономика, газ, поставки российского газа в европу
К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение

Санкции против российского СПГ принесут дополнительные риски для энергообеспечения Европы

13:31 23.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Самозапрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) приведет к очередному витку роста цен на энергоносители, издержки лягут на плечи конечных потребителей в ЕС. Такое мнение РИА Новости Крым высказала гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
"Замена российского СПГ поставками из других стран, включая США, обойдется дороже для конечных потребителей в странах ЕС, за счет которых оплачивается более длинное логистическое плечо и используются ценовые индексы азиатского рынка", - сказала она.
Как отметила эксперт, отказываясь от российского газа, ЕС снижает дивесифицированность энергообеспечения, что несет дополнительные риски для энергетической безопасности Европы.
При этом российский СПГ, по мнению Сафоновой, будет оперативно перенаправлен на рынки дружественных стран, как это произошло с трансформацией поставок нефтеналивных грузов в 2022-2023 годах.
23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.
Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".
