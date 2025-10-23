https://crimea.ria.ru/20251023/k-chemu-privedut-sanktsii-protiv-rossiyskogo-spg---mnenie-1150379826.html

К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение

К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение - РИА Новости Крым, 23.10.2025

К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение

Самозапрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) приведет к очередному витку роста цен на энергоносители, издержки лягут на плечи... РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T13:31

2025-10-23T13:31

2025-10-23T13:31

эксклюзивы риа новости крым

санкции против россии

европа

мнения

тамара сафонова

экономика

газ

поставки российского газа в европу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/03/1122838781_0:219:3252:2048_1920x0_80_0_0_ddf96d61ebbc91ec19cc288aa111c8ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Самозапрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) приведет к очередному витку роста цен на энергоносители, издержки лягут на плечи конечных потребителей в ЕС. Такое мнение РИА Новости Крым высказала гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Как отметила эксперт, отказываясь от российского газа, ЕС снижает дивесифицированность энергообеспечения, что несет дополнительные риски для энергетической безопасности Европы. При этом российский СПГ, по мнению Сафоновой, будет оперативно перенаправлен на рынки дружественных стран, как это произошло с трансформацией поставок нефтеналивных грузов в 2022-2023 годах. 23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае. Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года. Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции против россии, европа, мнения, тамара сафонова, экономика, газ, поставки российского газа в европу