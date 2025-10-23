https://crimea.ria.ru/20251023/epokha-tsifry-moskalkova-prizvala-ne-ogranichivat-rossiyan-v-pravakh-1150379473.html
Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
Цифровизация не должна лишать граждан возможности получать информацию или реализовывать свои права привычными способами – с использованием бумажных носителей... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T13:20
2025-10-23T13:20
2025-10-23T13:20
россия
татьяна москалькова
права человека
новости
цифровизация
цифровая безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e452684ce6dfb0154ae10794ce377f82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Цифровизация не должна лишать граждан возможности получать информацию или реализовывать свои права привычными способами – с использованием бумажных носителей или с помощью живых обращений в ведомства и учреждения. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках московской международной конференции омбудсменов по защите прав человека в условиях цифровизации общества.Омбудсмен подчеркнула, что это важно, поскольку не все населенные пункты в РФ обеспечены скоростным мобильным интернетом."Поэтому считаем важным федеральный проект устранения цифрового неравенства, который в России будет действовать. Он предполагает, что к 2030 году скоростным мобильным интернетом будут обеспечены даже населенные пункты с населением от 100 человек", – подчеркнула она.Также, по ее словам, в этом году аппарат омбудсмена направил запрос законодателю на изменение закона, который предусматривал только электронную форму взаимодействия судебных и правоприменительных органов при производстве об административных правонарушениях.Другими проблемами сектора цифровизации она назвала цифровую зависимость, сложность и не системность законодательства в этой сфере. А также сохранность персональных данных граждан, защиту молодежи от деструктивного контента в сети, борьбу с мошенническими схемами.В московской международной конференции омбудсменов по защите прав человека в условиях цифровизации общества очно и по видеоконференцсвязи принимают участие защитники прав человека более 60 государств Европы, Азии, Африки, Латинской и Южной Америки, а также представители международных организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова оценила систему защиты прав человека в России и на ЗападеС какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской областиКрымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589817_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_b6c34c4d139296f41c625809b7e8b1bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, права человека, новости, цифровизация, цифровая безопасность
Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
Государство не должно навязывать гражданам электронное взаимодействие – Москалькова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Цифровизация не должна лишать граждан возможности получать информацию или реализовывать свои права привычными способами – с использованием бумажных носителей или с помощью живых обращений в ведомства и учреждения. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках московской международной конференции омбудсменов по защите прав человека в условиях цифровизации общества.
"Тревожит тот факт, что порой само государство навязывает электронное взаимодействие, появляются законы, которые предусматривают исключительно электронный способ общения. У нас, например, газеты распространялись с помощью "Почты России", и когда было принято решение отказаться от этого инструмента, многие люди были ущемлены в своих правах, и мы просили оставить в населенных пунктах, где нет другого доступа информации этот традиционный способ получения информации", – сказала Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что это важно, поскольку не все населенные пункты в РФ обеспечены скоростным мобильным интернетом.
"Поэтому считаем важным федеральный проект устранения цифрового неравенства, который в России будет действовать. Он предполагает, что к 2030 году скоростным мобильным интернетом будут обеспечены даже населенные пункты с населением от 100 человек", – подчеркнула она.
Также, по ее словам, в этом году аппарат омбудсмена направил запрос законодателю на изменение закона, который предусматривал только электронную форму взаимодействия судебных и правоприменительных органов при производстве об административных правонарушениях.
"Человеку нужно предоставить право: хочет ли он пользоваться документами в бумажным виде, доказывая свою невиновность в административном производстве, или в электронном. Спасибо законодателю, что он пошел нам навстречу и принял нашу поправку", – продолжила уполномоченный по правам человека.
Другими проблемами сектора цифровизации она назвала цифровую зависимость, сложность и не системность законодательства в этой сфере. А также сохранность персональных данных граждан, защиту молодежи от деструктивного контента в сети, борьбу с мошенническими схемами.
"Поток обращений граждан, пострадавших от электронных мошенников, с просьбами помочь, в том числе и нашим адвокатам, с каждым годом увеличиваться. И мы приветствуем, что именно сегодня, 23 октября, президент подписал распоряжение "О ратификации Конвенции ООН против киберпреступности". Это будет серьезный шаг на пути решения этих вопросов", – убеждена омбудсмен.
В московской международной конференции омбудсменов по защите прав человека в условиях цифровизации общества очно и по видеоконференцсвязи принимают участие защитники прав человека более 60 государств Европы, Азии, Африки, Латинской и Южной Америки, а также представители международных организаций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: