https://crimea.ria.ru/20251023/epokha-tsifry-moskalkova-prizvala-ne-ogranichivat-rossiyan-v-pravakh-1150379473.html

Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах

Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах

Цифровизация не должна лишать граждан возможности получать информацию или реализовывать свои права привычными способами – с использованием бумажных носителей... РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T13:20

2025-10-23T13:20

2025-10-23T13:20

россия

татьяна москалькова

права человека

новости

цифровизация

цифровая безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e452684ce6dfb0154ae10794ce377f82.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Цифровизация не должна лишать граждан возможности получать информацию или реализовывать свои права привычными способами – с использованием бумажных носителей или с помощью живых обращений в ведомства и учреждения. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках московской международной конференции омбудсменов по защите прав человека в условиях цифровизации общества.Омбудсмен подчеркнула, что это важно, поскольку не все населенные пункты в РФ обеспечены скоростным мобильным интернетом."Поэтому считаем важным федеральный проект устранения цифрового неравенства, который в России будет действовать. Он предполагает, что к 2030 году скоростным мобильным интернетом будут обеспечены даже населенные пункты с населением от 100 человек", – подчеркнула она.Также, по ее словам, в этом году аппарат омбудсмена направил запрос законодателю на изменение закона, который предусматривал только электронную форму взаимодействия судебных и правоприменительных органов при производстве об административных правонарушениях.Другими проблемами сектора цифровизации она назвала цифровую зависимость, сложность и не системность законодательства в этой сфере. А также сохранность персональных данных граждан, защиту молодежи от деструктивного контента в сети, борьбу с мошенническими схемами.В московской международной конференции омбудсменов по защите прав человека в условиях цифровизации общества очно и по видеоконференцсвязи принимают участие защитники прав человека более 60 государств Европы, Азии, Африки, Латинской и Южной Америки, а также представители международных организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова оценила систему защиты прав человека в России и на ЗападеС какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской областиКрымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, права человека, новости, цифровизация, цифровая безопасность