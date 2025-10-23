https://crimea.ria.ru/20251023/dva-bespilotnika-vsu-pytalis-atakovat-krym-1150376992.html

Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым

Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым

Силы противовоздушной обороны в четверг утром уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, еще 30 дронов сбили над другими регионами России. Об этом... РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T12:46

2025-10-23T12:46

2025-10-23T12:49

крым

новости крыма

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в четверг утром уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, еще 30 дронов сбили над другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Из них 17 БПЛА – над территорией Калужской области, 6 – над территорией Брянской области, 4– над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Республики Крым, и по одному над территорией Курской, Оренбургской областей и Московского региона.Как сообщалось, за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе четыре - над Крымом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА Несколько воздушных целей сбили над Ленобластью

Новости

крым, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво