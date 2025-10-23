Рейтинг@Mail.ru
Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 23.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251023/dva-bespilotnika-vsu-pytalis-atakovat-krym-1150376992.html
Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
Силы противовоздушной обороны в четверг утром уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, еще 30 дронов сбили над другими регионами России. Об этом... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в четверг утром уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, еще 30 дронов сбили над другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Из них 17 БПЛА – над территорией Калужской области, 6 – над территорией Брянской области, 4– над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Республики Крым, и по одному над территорией Курской, Оренбургской областей и Московского региона.Как сообщалось, за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе четыре - над Крымом.
крым, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво
Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым

Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом за последние четыре часа - Минобороны

12:46 23.10.2025 (обновлено: 12:49 23.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в четверг утром уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, еще 30 дронов сбили над другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Из них 17 БПЛА – над территорией Калужской области, 6 – над территорией Брянской области, 4– над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Республики Крым, и по одному над территорией Курской, Оренбургской областей и Московского региона.
Как сообщалось, за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе четыре - над Крымом.
