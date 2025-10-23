https://crimea.ria.ru/20251023/dron-vsu-atakoval-avtomobil-v-bryanskoy-oblasti---pogibla-zhenschina-1150368046.html

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области - погибла женщина

Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 23.10.2025

брянская область

происшествия

атаки всу

новости

беспилотник (бпла, дрон)

александр богомаз

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Богомаз выразил соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь, заверил он.На днях два мирных жителя были ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников в Брянской области. По данным Минобороны России, тогда дежурными средствами ПВО над регионом были уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

