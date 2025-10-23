Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области - погибла женщина - РИА Новости Крым, 23.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251023/dron-vsu-atakoval-avtomobil-v-bryanskoy-oblasti---pogibla-zhenschina-1150368046.html
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области - погибла женщина
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области - погибла женщина - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области - погибла женщина
Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 23.10.2025
брянская область
происшествия
атаки всу
новости
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Богомаз выразил соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь, заверил он.На днях два мирных жителя были ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников в Брянской области. По данным Минобороны России, тогда дежурными средствами ПВО над регионом были уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
брянская область
Новости
брянская область, происшествия, атаки всу, новости, беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области - погибла женщина

В Брянской области женщина погибла в результате прицельной атаки украинского беспилотника

06:40 23.10.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла женщина, которая была за рулем автомобиля", - написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз выразил соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь, заверил он.
На днях два мирных жителя были ранены в результате массированной атаки украинских беспилотников в Брянской области. По данным Минобороны России, тогда дежурными средствами ПВО над регионом были уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Брянская областьПроисшествияАтаки ВСУНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр Богомаз
 
