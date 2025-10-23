Рейтинг@Mail.ru
День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев
День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев
День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев - РИА Новости Крым, 23.10.2025
День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев
23 октября в Крыму отмечают важную историческую дату – День памяти и славы крымских партизан и подпольщиков. Этот день посвящен началу и развитию партизанского... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 23 октября в Крыму отмечают важную историческую дату – День памяти и славы крымских партизан и подпольщиков. Этот день посвящен началу и развитию партизанского движения полуострова против немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Как в республике чествуют памятную дату - в сбойке РИА Новости Крым.По местам боевой славыВ селе Ароматное Белогорского района, где ранее в лесах организовывались партизанские отряды, кадеты почтили память погибших героев, возложив цветы к памятнику партизанам и расстрелянным жителям села, а затем посетили краеведческий музей.Экскурсии от МВДВ МВД по Крыму в День памяти провели экскурсию для студентов Крымского медицинского колледжа по тематическим залам, отражающим различные исторические периоды деятельности органов внутренних дел республики.Студентам показали уникальные фотодокументы, созданные советским оператором-документалистом Иваном Андреевичем Запорожским. В период с 1943 по 1944 годы он дважды направлялся в расположение крымских партизанских отрядов.Донорская акция в ЯлтеВ Ялте в честь Дня памяти и славы крымских партизан и подпольщиков с 20 по 24 октября проходит донорская акция "Славному подвигу нет забвенья".Крым помнитВ Керчи 23 октября также вспоминают подвиг людей, которые в подземельях, в полном окружении, не сдавались врагу, а продолжали бороться. В городе прошли акции по возложению цветов к мемориалам.Мэр Бахчисарая Дмитрий Скобликов напомнил, что к концу 1943 года в рядах крымских партизан сражалось более 4,5 тысяч человек, объединенных в семь партизанских бригад."Сегодня мы склоняем головы в знак глубокого уважения перед теми, кто в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу и мир на нашей земле. Крымские партизаны и подпольщики проявили беспримерное мужество, стойкость и любовь к Родине", – написал он в своем Telegram-канале.Глава администрации Нижнегорского района Атон Кравец указал, что памятная дата приурочена ко дню, когда в 1941 году был создан Штаб партизанского движения Крыма.Глава Джанкоя Игорь Ивин поздравил ветеранов партизанского движения и также отметил подвиг партизан и подпольщиков. Памятные акции и возложения также проходят в других городах и поселках Крыма.В Симферополе состоялась торжественная церемония возложения цветов к одному из значимых мемориальных объектов крымской столицы, символизирующим героизм участников партизанского движения в Крыму в период 1941-1944 годов, памятнику "Партизанам и подпольщикам Крыма".К апрелю 1944 года в Крыму действовало три соединения партизан: Южное, под командованием М.А. Македонского, дислоцировалось в заповеднике Южного берега Крыма и состояло из 2218 человек, Северное - командир П.Р. Ямпольский - насчитывало 774 человека и действовало в Зуйских лесах, Восточное соединение - командир В.С. Кузнецов - находившиеся в Старокрымских лесах, насчитывало 687 человек.В "Справке об итогах боевой и диверсионной деятельности партизанских соединений Крыма и отдельно действующих подпольных диверсионных групп" начальник Крымского штаба партизанского движения В. Булатов сообщал, что в боях за освобождение Крыма с 11 по 16 апреля 1944 года народные мстители истребили 4377 немецких и румынских солдат офицеров, захватили в плен 3277 человек, уничтожили 160 орудий, 234 автомашины, захватили у противника 180 пулеметов и около 4500 винтовок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Achtung, Tschоub!": память о герое Крыма в День партизан и подпольщиковРасшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан"Звездный поход" в Крыму посвятят началу Крымской наступательной операции
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 23 октября в Крыму отмечают важную историческую дату – День памяти и славы крымских партизан и подпольщиков. Этот день посвящен началу и развитию партизанского движения полуострова против немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Как в республике чествуют памятную дату - в сбойке РИА Новости Крым.

По местам боевой славы

"В рамках памятной даты, кадеты пожарно-спасательного профиля из Заречненской школы приняли участие в патриотической акции. Вместе со своими наставниками, сотрудниками МЧС, ребята отправились в поход по местам боевой славы", – проинформировали в крымском главке МЧС России.

В селе Ароматное Белогорского района, где ранее в лесах организовывались партизанские отряды, кадеты почтили память погибших героев, возложив цветы к памятнику партизанам и расстрелянным жителям села, а затем посетили краеведческий музей.
Экскурсии от МВД

В МВД по Крыму в День памяти провели экскурсию для студентов Крымского медицинского колледжа по тематическим залам, отражающим различные исторические периоды деятельности органов внутренних дел республики.
"Особое внимание в рамках экскурсии было уделено героической роли сотрудников НКВД в годы Великой Отечественной войны и их участию в партизанском движении на полуострове", – проинформировали в МВД.
Студентам показали уникальные фотодокументы, созданные советским оператором-документалистом Иваном Андреевичем Запорожским. В период с 1943 по 1944 годы он дважды направлялся в расположение крымских партизанских отрядов.
Донорская акция в Ялте

В Ялте в честь Дня памяти и славы крымских партизан и подпольщиков с 20 по 24 октября проходит донорская акция "Славному подвигу нет забвенья".

"В рамках проекта доноров ждет выставка рисунков, творческие выступления школьников, вместе с медиками участники акции расписывают деревянные ложки, которые предадут бойцам в зону СВО в рамках Всероссийской акции "Ложка для солдата", - рассказали в администрации Ялты.

Крым помнит

В Керчи 23 октября также вспоминают подвиг людей, которые в подземельях, в полном окружении, не сдавались врагу, а продолжали бороться. В городе прошли акции по возложению цветов к мемориалам.
"Подземный гарнизон Аджимушкайских каменоломен в тяжелейших условиях 170 дней и ночей вел борьбу с фашистами. Керчь помнит подвиг подпольщиков Старокарантинских каменоломен, героизм юного пионера Володи Дубинина. Четырнадцатилетний разведчик, рискуя жизнью, проникал во вражеский тыл, добывая бесценную информацию", – напомнил глава администрации Керчи Олег Каторгин.
Мэр Бахчисарая Дмитрий Скобликов напомнил, что к концу 1943 года в рядах крымских партизан сражалось более 4,5 тысяч человек, объединенных в семь партизанских бригад.
"Сегодня мы склоняем головы в знак глубокого уважения перед теми, кто в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу и мир на нашей земле. Крымские партизаны и подпольщики проявили беспримерное мужество, стойкость и любовь к Родине", – написал он в своем Telegram-канале.
Глава администрации Нижнегорского района Атон Кравец указал, что памятная дата приурочена ко дню, когда в 1941 году был создан Штаб партизанского движения Крыма.
"Героизм этих людей и несгибаемая стойкость стали символом непоколебимой воли к Победе. Действуя в глубоком тылу врага, они совершали диверсии, собирали разведданные, распространяли правдивую информацию, подрывали и нарушали планы оккупантов... Особое место в этой героической летописи занимает партизанское движение в нашем, Сейтлерском районе, где земляки проявляли невероятное мужество и силу духа", - написал он.
Глава Джанкоя Игорь Ивин поздравил ветеранов партизанского движения и также отметил подвиг партизан и подпольщиков. Памятные акции и возложения также проходят в других городах и поселках Крыма.
В Симферополе состоялась торжественная церемония возложения цветов к одному из значимых мемориальных объектов крымской столицы, символизирующим героизм участников партизанского движения в Крыму в период 1941-1944 годов, памятнику "Партизанам и подпольщикам Крыма".
К апрелю 1944 года в Крыму действовало три соединения партизан: Южное, под командованием М.А. Македонского, дислоцировалось в заповеднике Южного берега Крыма и состояло из 2218 человек, Северное - командир П.Р. Ямпольский - насчитывало 774 человека и действовало в Зуйских лесах, Восточное соединение - командир В.С. Кузнецов - находившиеся в Старокрымских лесах, насчитывало 687 человек.
В "Справке об итогах боевой и диверсионной деятельности партизанских соединений Крыма и отдельно действующих подпольных диверсионных групп" начальник Крымского штаба партизанского движения В. Булатов сообщал, что в боях за освобождение Крыма с 11 по 16 апреля 1944 года народные мстители истребили 4377 немецких и румынских солдат офицеров, захватили в плен 3277 человек, уничтожили 160 орудий, 234 автомашины, захватили у противника 180 пулеметов и около 4500 винтовок.
"Achtung, Tschоub!": память о герое Крыма в День партизан и подпольщиков
Расшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан
"Звездный поход" в Крыму посвятят началу Крымской наступательной операции
 
