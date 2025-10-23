https://crimea.ria.ru/20251023/den-pamyati-partizan-i-podpolschikov--v-krymu-vspominayut-geroev-1150378866.html

День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев

День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев - РИА Новости Крым, 23.10.2025

День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев

23 октября в Крыму отмечают важную историческую дату – День памяти и славы крымских партизан и подпольщиков. Этот день посвящен началу и развитию партизанского... РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T13:12

2025-10-23T13:12

2025-10-23T13:12

крым

партизанское движение в крыму

память

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

праздники и памятные даты

бахчисарай

ялта

джанкойский район

нижнегорский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110459/63/1104596344_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_93363a8e6814f6b31e64fa61f9ea6c3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 23 октября в Крыму отмечают важную историческую дату – День памяти и славы крымских партизан и подпольщиков. Этот день посвящен началу и развитию партизанского движения полуострова против немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Как в республике чествуют памятную дату - в сбойке РИА Новости Крым.По местам боевой славыВ селе Ароматное Белогорского района, где ранее в лесах организовывались партизанские отряды, кадеты почтили память погибших героев, возложив цветы к памятнику партизанам и расстрелянным жителям села, а затем посетили краеведческий музей.Экскурсии от МВДВ МВД по Крыму в День памяти провели экскурсию для студентов Крымского медицинского колледжа по тематическим залам, отражающим различные исторические периоды деятельности органов внутренних дел республики.Студентам показали уникальные фотодокументы, созданные советским оператором-документалистом Иваном Андреевичем Запорожским. В период с 1943 по 1944 годы он дважды направлялся в расположение крымских партизанских отрядов.Донорская акция в ЯлтеВ Ялте в честь Дня памяти и славы крымских партизан и подпольщиков с 20 по 24 октября проходит донорская акция "Славному подвигу нет забвенья".Крым помнитВ Керчи 23 октября также вспоминают подвиг людей, которые в подземельях, в полном окружении, не сдавались врагу, а продолжали бороться. В городе прошли акции по возложению цветов к мемориалам.Мэр Бахчисарая Дмитрий Скобликов напомнил, что к концу 1943 года в рядах крымских партизан сражалось более 4,5 тысяч человек, объединенных в семь партизанских бригад."Сегодня мы склоняем головы в знак глубокого уважения перед теми, кто в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу и мир на нашей земле. Крымские партизаны и подпольщики проявили беспримерное мужество, стойкость и любовь к Родине", – написал он в своем Telegram-канале.Глава администрации Нижнегорского района Атон Кравец указал, что памятная дата приурочена ко дню, когда в 1941 году был создан Штаб партизанского движения Крыма.Глава Джанкоя Игорь Ивин поздравил ветеранов партизанского движения и также отметил подвиг партизан и подпольщиков. Памятные акции и возложения также проходят в других городах и поселках Крыма.В Симферополе состоялась торжественная церемония возложения цветов к одному из значимых мемориальных объектов крымской столицы, символизирующим героизм участников партизанского движения в Крыму в период 1941-1944 годов, памятнику "Партизанам и подпольщикам Крыма".К апрелю 1944 года в Крыму действовало три соединения партизан: Южное, под командованием М.А. Македонского, дислоцировалось в заповеднике Южного берега Крыма и состояло из 2218 человек, Северное - командир П.Р. Ямпольский - насчитывало 774 человека и действовало в Зуйских лесах, Восточное соединение - командир В.С. Кузнецов - находившиеся в Старокрымских лесах, насчитывало 687 человек.В "Справке об итогах боевой и диверсионной деятельности партизанских соединений Крыма и отдельно действующих подпольных диверсионных групп" начальник Крымского штаба партизанского движения В. Булатов сообщал, что в боях за освобождение Крыма с 11 по 16 апреля 1944 года народные мстители истребили 4377 немецких и румынских солдат офицеров, захватили в плен 3277 человек, уничтожили 160 орудий, 234 автомашины, захватили у противника 180 пулеметов и около 4500 винтовок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Achtung, Tschоub!": память о герое Крыма в День партизан и подпольщиковРасшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан"Звездный поход" в Крыму посвятят началу Крымской наступательной операции

крым

бахчисарай

ялта

джанкойский район

нижнегорский район

керчь

белогорский район

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, партизанское движение в крыму, память, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, праздники и памятные даты, бахчисарай, ялта, джанкойский район, нижнегорский район, керчь, белогорский район, мвд по республике крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, симферополь