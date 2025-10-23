https://crimea.ria.ru/20251023/chp-v-kopeyske-pogibli-12-chelovek-i-esche-10--propali-1150385455.html

ЧП в Копейске: погибли 12 человек и еще 10 пропали

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 12, местонахождение еще десяти сотрудников уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.По информации губернатора, пострадали 19 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Двое заводчан переведены в ожоговое отделение клинической больницы №6 Челябинска, еще двое — в областную больницу. Также медики планируют перевести в областную больницу еще одну пострадавшую, это сделают после стабилизации состояния пациентки.Амбулаторно лечение проходят 14 человек, четверо осмотрены на месте происшествия, еще девять горожан обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Также один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи.Взрыв на заводе в Копейске прогремел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Позже стало известно о десяти погибших. В Челябинской области объявили день траура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Копейске - что известноПредотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобильВзрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших

