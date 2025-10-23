https://crimea.ria.ru/20251023/chp-v-kopeyske-pogibli-12-chelovek-i-esche-10--propali-1150385455.html
ЧП в Копейске: погибли 12 человек и еще 10 пропали
ЧП в Копейске: погибли 12 человек и еще 10 пропали - РИА Новости Крым, 23.10.2025
ЧП в Копейске: погибли 12 человек и еще 10 пропали
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 12, местонахождение еще десяти сотрудников уточняется. Об этом сообщил
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 12, местонахождение еще десяти сотрудников уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.По информации губернатора, пострадали 19 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Двое заводчан переведены в ожоговое отделение клинической больницы №6 Челябинска, еще двое — в областную больницу. Также медики планируют перевести в областную больницу еще одну пострадавшую, это сделают после стабилизации состояния пациентки.Амбулаторно лечение проходят 14 человек, четверо осмотрены на месте происшествия, еще девять горожан обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Также один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи.Взрыв на заводе в Копейске прогремел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Позже стало известно о десяти погибших. В Челябинской области объявили день траура.
ЧП в Копейске: погибли 12 человек и еще 10 пропали
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 12
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 12, местонахождение еще десяти сотрудников уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, пострадали 19 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Двое заводчан переведены в ожоговое отделение клинической больницы №6 Челябинска, еще двое — в областную больницу. Также медики планируют перевести в областную больницу еще одну пострадавшую, это сделают после стабилизации состояния пациентки.
Амбулаторно лечение проходят 14 человек, четверо осмотрены на месте происшествия, еще девять горожан обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Также один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи.
Взрыв на заводе в Копейске прогремел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших.
Позже стало известно о десяти погибших
. В Челябинской области объявили день траура
.
