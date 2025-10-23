Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Копейске: погибли 12 человек и еще 10 пропали
ЧП в Копейске: погибли 12 человек и еще 10 пропали
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 12, местонахождение еще десяти сотрудников уточняется. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T17:09
2025-10-23T17:05
россия
челябинская область
новости
алексей текслер
взрыв
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 12, местонахождение еще десяти сотрудников уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.По информации губернатора, пострадали 19 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Двое заводчан переведены в ожоговое отделение клинической больницы №6 Челябинска, еще двое — в областную больницу. Также медики планируют перевести в областную больницу еще одну пострадавшую, это сделают после стабилизации состояния пациентки.Амбулаторно лечение проходят 14 человек, четверо осмотрены на месте происшествия, еще девять горожан обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Также один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи.Взрыв на заводе в Копейске прогремел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Позже стало известно о десяти погибших. В Челябинской области объявили день траура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Копейске - что известноПредотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобильВзрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших
россия, челябинская область, новости, алексей текслер, взрыв
ЧП в Копейске: погибли 12 человек и еще 10 пропали

© РИА Новости . Павел Лисицын
Автомобиль скорой медицинской помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 12, местонахождение еще десяти сотрудников уточняется. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, пострадали 19 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Двое заводчан переведены в ожоговое отделение клинической больницы №6 Челябинска, еще двое — в областную больницу. Также медики планируют перевести в областную больницу еще одну пострадавшую, это сделают после стабилизации состояния пациентки.
Амбулаторно лечение проходят 14 человек, четверо осмотрены на месте происшествия, еще девять горожан обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Также один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи.
Взрыв на заводе в Копейске прогремел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Позже стало известно о десяти погибших. В Челябинской области объявили день траура.
