Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 10

2025-10-23T09:47
2025-10-23T09:47
2025-10-23T09:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до десяти человек, пятеро пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы пять человек. Их состояние стабильно тяжелое", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое – в областную клиническую больницу. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке.
На данный момент пожар ликвидирован, идет обследование территории. Для проведения разбора завала прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра. В Копейском городском округе введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации.
Текслер заверил, что семьям погибших будет оказана помощь.
Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.
Взрыв на одном из предприятий города Копейска произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших.
Затем число жертв ЧП выросло
до девяти.
