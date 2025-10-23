Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 10 - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 10
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 10 - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 10
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до десяти человек, пятеро пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии... РИА Новости Крым, 23.10.2025
россия
взрыв
режим чс
челябинская область
алексей текслер
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до десяти человек, пятеро пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.По словам губернатора, два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое – в областную клиническую больницу. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке.На данный момент пожар ликвидирован, идет обследование территории. Для проведения разбора завала прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра. В Копейском городском округе введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации.Текслер заверил, что семьям погибших будет оказана помощь.Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.Взрыв на одном из предприятий города Копейска произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Затем число жертв ЧП выросло до девяти.
россия
челябинская область
россия, взрыв, режим чс, челябинская область, алексей текслер, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 10

Количество погибших при ЧП на заводе в Копейске увеличилось до 10 - возбуждено дело

09:47 23.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до десяти человек, пятеро пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы пять человек. Их состояние стабильно тяжелое", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое – в областную клиническую больницу. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке.
На данный момент пожар ликвидирован, идет обследование территории. Для проведения разбора завала прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра. В Копейском городском округе введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации.
Текслер заверил, что семьям погибших будет оказана помощь.
Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.
Взрыв на одном из предприятий города Копейска произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших. Затем число жертв ЧП выросло до девяти.
