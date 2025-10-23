https://crimea.ria.ru/20251023/blokirovka-dorog-i-siloviki-na-vostoke-kryma-proydut-ucheniya--1150384715.html
Блокировка дорог и силовики: на востоке Крыма пройдут учения
Блокировка дорог и силовики: на востоке Крыма пройдут учения - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Блокировка дорог и силовики: на востоке Крыма пройдут учения
Антитеррористические учения с перекрытием дорог пройдут в пятницу в крымском поселке Ленино. Об этом сообщает администрация Ленинского района. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T16:33
2025-10-23T16:33
2025-10-23T16:33
крым
учения
ленинский район
антитеррор
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147848836_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b977e362fe794b4776ca9e91ddc1d155.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения с перекрытием дорог пройдут в пятницу в крымском поселке Ленино. Об этом сообщает администрация Ленинского района.Учения направлены на проверку готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера, уточнили в администрации. Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям, воздержаться от движения по указанным автодорогам, соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей власти и экстренных служб.Фотографировать, а также снимать на видео действия силовиков категорически запрещено, напомнили в администрации.Также в пятницу антитеррористическая тактико-специальная тренировка пройдет в селе Победное на северо-западе Крыма. Об этом предупредила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотниковВ Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школахПеревозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147848836_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_da76591eced7c1c9c5586db3301b2963.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, учения, ленинский район, антитеррор, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма
Блокировка дорог и силовики: на востоке Крыма пройдут учения
В Ленинском районе Крыма 24 октября пройдут антитеррористические учения