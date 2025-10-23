Блокировка дорог и силовики: на востоке Крыма пройдут учения

Рейтинг@Mail.ru
Антитеррористические учения с перекрытием дорог пройдут в пятницу в крымском поселке Ленино. Об этом сообщает администрация Ленинского района.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения с перекрытием дорог пройдут в пятницу в крымском поселке Ленино. Об этом сообщает администрация Ленинского района.Учения направлены на проверку готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера, уточнили в администрации. Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям, воздержаться от движения по указанным автодорогам, соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей власти и экстренных служб.Фотографировать, а также снимать на видео действия силовиков категорически запрещено, напомнили в администрации.Также в пятницу антитеррористическая тактико-специальная тренировка пройдет в селе Победное на северо-западе Крыма. Об этом предупредила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотниковВ Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школахПеревозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения с перекрытием дорог пройдут в пятницу в крымском поселке Ленино. Об этом сообщает администрация Ленинского района.

"24 октября 2025 года в пгт Ленино Ленинского района с 10.00 по 15.00 пройдут антитеррористические учения. В это время будет перекрыто движение по улицам Пушкина, Дзержинского, Комсомольская, переулкам Школьный и Почтовый", - говорится в сообщении.

Учения направлены на проверку готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера, уточнили в администрации. Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям, воздержаться от движения по указанным автодорогам, соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей власти и экстренных служб.
Фотографировать, а также снимать на видео действия силовиков категорически запрещено, напомнили в администрации.
Также в пятницу антитеррористическая тактико-специальная тренировка пройдет в селе Победное на северо-западе Крыма. Об этом предупредила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.
Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности. Неделей ранее подобные маневры силовики провели в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова в Керчи.
