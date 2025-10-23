https://crimea.ria.ru/20251023/benzin-v-krymu-est-na-150-zapravkakh---adresa-1150369200.html

Бензин в Крыму есть на 150 заправках - адреса

23.10.2025

Бензин в Крыму есть на 150 заправках - адреса

Заправить машину в Крыму можно на 150 АЗС. Об этом сообщает председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T08:21

2025-10-23T08:21

2025-10-23T08:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Заправить машину в Крыму можно на 150 АЗС. Об этом сообщает председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с топливом в Севастополе полностью стабилизирована - властиТопливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынкаПутин отменил акцизы на дизельное топливо

