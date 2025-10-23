Бензин в Крыму есть на 150 заправках - адреса
Бензин в Крыму можно купить на 150 автозаправочных станциях
08:21 23.10.2025 (обновлено: 08:53 23.10.2025)
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Заправить машину в Крыму можно на 150 АЗС. Об этом сообщает председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях Республики Крым", – говорится в публикации.
Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНаличие бензина на АЗС Крыма по состоянию на 23 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНаличие бензина на АЗС Крыма по состоянию на 23 октября
В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
