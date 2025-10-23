https://crimea.ria.ru/20251023/advokaty-trebuyut-zamenit-arest-ruslana-balbeka-na-podpisku-o-nevyezde-1150369906.html

Адвокаты требуют заменить арест Руслана Бальбека на подписку о невыезде

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Адвокаты бывшего депутата Государственной думы и экс-вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека подали кассационную жалобу на решение суда о его заключении под стражу, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Анохина.Анохин представляет интересы одной из обвиняемых, проходящей по делу вместе с Бальбеком.По его словам, защита настаивает на изменении меры пресечения и просит суд заменить арест на подписку о невыезде. Анохин добавил, что аналогичное решение ранее было принято в отношении двух других фигуранток дела.На судебном заседании Бальбек заявил, что не признает вину. Кассационная жалоба подана в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре и будет рассмотрена в ближайшее время.МВД по Крыму объявило Бальбека в розыск в августе этого года. В конце сентября экс-чиновника задержали в Кабардино-Балкарии. В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Клевета".Руслан Бальбек – российский и крымский политик. С 2014 года занимал пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым. В 2016-2021 годах – депутат Государственной Думы РФ от Крыма, заместитель председателя Комитета по делам национальностей. Входил в санкционные списки ряда стран, на Украине обвинялся в госизмене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

