Взрыв на одном из предприятий в Челябинской области - есть жертвы - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Взрыв на одном из предприятий в Челябинской области - есть жертвы
Взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейска, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет, сообщил губернатор Челябинской...
2025-10-22T22:34
2025-10-22T22:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейска, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Взрыв на одном из предприятий в Челябинской области - есть жертвы

22:34 22.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейска, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям и гражданским объектам нет", - написал Текслер в своем Telegram-канале.
