Взрыв на одном из предприятий в Челябинской области - есть жертвы

Взрыв на одном из предприятий в Челябинской области - есть жертвы

2025-10-22T22:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейска, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

