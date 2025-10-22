https://crimea.ria.ru/20251022/vzryv-na-odnom-iz-predpriyatiy-v-chelyabinskoy-oblasti---est-zhertvy-1150366720.html
Взрыв на одном из предприятий в Челябинской области - есть жертвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейска, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
