Время эволюции духа: участники фестиваля "Святой Владимир" о миссии кино

2025-10-22T12:55

2025-10-22T12:55

2025-10-22T12:55

2025-10-22T12:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Отечественной киноиндустрии сегодня крайне необходим противовес всякого рода привнесенной извне кривде, разврату и безнравственности ради обеспечения духовной эволюции нашей нации – в ней сила, правда, победа и успешное будущее России. Таким мнением с РИА Новости Крым поделились участники ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" в Севастополе, рассказав о том, как им самим удается "зажигать живую мысль" у детей и взрослых, порой далеких от веры.Надо снимать!Нижегородская область, Ковернинский район, село Белбаж. Сценарист Сергей Долженко двое суток не спал после того, как побывал здесь в монастыре, основанном в 1708 году.Снова и снова он перечитывал книжечку, которую дал ему, человеку ищущему и творческому, иеромонах Евлогий. В ней – о жизни блаженной Елизаветы, подвизавшейся в обители в 19 веке и похороненной здесь же.Тот разговор отец Евлогий вспоминает сегодня, спустя годы, будучи в Севастополе на ХI Фестивале духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир". Сценарий будущего короткометражного фильма "Лизонька" несколько раз переписывался, дошлифовывался, говорит он, и вот теперь готовая картина презентуется здесь, в Крыму. Впервые."По Нижегородской области у нас уже много показов его прошло в разных местах, и примечательно, что фильм вроде на духовную тему, а люди даже невоцерковленные с интересом его смотрят", – сказал священник.Фильм художественный и не претендует на полноценную историческую достоверность, тем не менее апеллирует непосредственно к фактам из жизни удивительной женщины, которую сегодня готовятся причислить к лику святых, рассказал режиссер Михаил Гущин."Чудеса и сейчас там происходят, – заметил отец Евлогий. – И у нас идея продолжить тему и снять еще ряд фильмов с тем же персонажем, то есть с Лизонькой, и показать новые проблемы и как она помогает их решить".Нужен противовесИ человек от церкви, и вполне светский режиссер одинаково уверены: такие фильмы безусловно нужны нашим людям – и взрослым, и детям. Зачем? Потому что "нужен противовес".Таки работы нужны потому что в киноиндустрии сегодня, как и в целом в культуре, и вообще везде нужно работать на духовность – для этого самое время, уверен режиссер Гущин, потому что "повсеместно, в том числе и в России, очень ощущается оторванность от корней"."Мне эта тема вообще близка, так как я верю, что человек имеет частичку божественной сущности, и все мои работы посвящены духовной эволюции человека. Сейчас человечество очень страдает от всякого наносного из Европы, от кривды, разврата и грязи. И противодействие должно иметь место".Неиссякаемая историяСветослав Жаданов – директор по коммуникациям одной из кинокомпаний, которая представляет на фестиваль "Святой Владимир" очередной свой фильм в третий раз. В этом году это "Группа крови" режиссера Максима Бриуса.Картина о детях-сиротах, ставших в годы Великой Отечественной войны узниками нацистских концлагерей в поселке Вырица Ленинградской области. В одном из таких лагерей маленьких заключенных использовали в качестве доноров для немецких офицеров и солдат."Тема на самом деле достаточно слабо озвучена и изучена. И была выбрана в связи с тем, что сейчас 80-летие Победы, год защитника Отечества и как никогда актуальна тема сохранения исторической памяти, о которой говорит президент. Проект снят в рамках проекта "Без срока давности", – поделился Светослав.По его словам, это одна из многих тем, которые должны подниматься, обсуждаться, быть постоянно на слуху, как то, что помогает нам духовно расти. XI Фестиваль духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" проходит в Севастополе с 2015 года. В 2025 году из сотен заявок комиссия отобрала для показа в рамках конкурсной программы 30 картин. Еще 30 фильмов показывают вне конкурса. Все работы бесплатно демонстрируются в двух кинотеатрах города, на площадке музейного историко-мемориального комплекса и в нескольких сельских клубах с 18 по 23 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост" В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ" В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"

2025

