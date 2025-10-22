Время эволюции духа: участники фестиваля "Святой Владимир" о миссии кино

https://crimea.ria.ru/20251022/vremya-evolyutsii-dukha-uchastniki-festivalya-svyatoy-vladimir-o-missii-kino-1150318201.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Отечественной киноиндустрии сегодня крайне необходим противовес всякого рода привнесенной извне кривде, разврату и безнравственности ради обеспечения духовной эволюции нашей нации – в ней сила, правда, победа и успешное будущее России. Таким мнением с РИА Новости Крым поделились участники ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" в Севастополе, рассказав о том, как им самим удается "зажигать живую мысль" у детей и взрослых, порой далеких от веры.Надо снимать!Нижегородская область, Ковернинский район, село Белбаж. Сценарист Сергей Долженко двое суток не спал после того, как побывал здесь в монастыре, основанном в 1708 году.Снова и снова он перечитывал книжечку, которую дал ему, человеку ищущему и творческому, иеромонах Евлогий. В ней – о жизни блаженной Елизаветы, подвизавшейся в обители в 19 веке и похороненной здесь же.Тот разговор отец Евлогий вспоминает сегодня, спустя годы, будучи в Севастополе на ХI Фестивале духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир". Сценарий будущего короткометражного фильма "Лизонька" несколько раз переписывался, дошлифовывался, говорит он, и вот теперь готовая картина презентуется здесь, в Крыму. Впервые."По Нижегородской области у нас уже много показов его прошло в разных местах, и примечательно, что фильм вроде на духовную тему, а люди даже невоцерковленные с интересом его смотрят", – сказал священник.Фильм художественный и не претендует на полноценную историческую достоверность, тем не менее апеллирует непосредственно к фактам из жизни удивительной женщины, которую сегодня готовятся причислить к лику святых, рассказал режиссер Михаил Гущин."Чудеса и сейчас там происходят, – заметил отец Евлогий. – И у нас идея продолжить тему и снять еще ряд фильмов с тем же персонажем, то есть с Лизонькой, и показать новые проблемы и как она помогает их решить".Нужен противовесИ человек от церкви, и вполне светский режиссер одинаково уверены: такие фильмы безусловно нужны нашим людям – и взрослым, и детям. Зачем? Потому что "нужен противовес".Таки работы нужны потому что в киноиндустрии сегодня, как и в целом в культуре, и вообще везде нужно работать на духовность – для этого самое время, уверен режиссер Гущин, потому что "повсеместно, в том числе и в России, очень ощущается оторванность от корней"."Мне эта тема вообще близка, так как я верю, что человек имеет частичку божественной сущности, и все мои работы посвящены духовной эволюции человека. Сейчас человечество очень страдает от всякого наносного из Европы, от кривды, разврата и грязи. И противодействие должно иметь место".Неиссякаемая историяСветослав Жаданов – директор по коммуникациям одной из кинокомпаний, которая представляет на фестиваль "Святой Владимир" очередной свой фильм в третий раз. В этом году это "Группа крови" режиссера Максима Бриуса.Картина о детях-сиротах, ставших в годы Великой Отечественной войны узниками нацистских концлагерей в поселке Вырица Ленинградской области. В одном из таких лагерей маленьких заключенных использовали в качестве доноров для немецких офицеров и солдат."Тема на самом деле достаточно слабо озвучена и изучена. И была выбрана в связи с тем, что сейчас 80-летие Победы, год защитника Отечества и как никогда актуальна тема сохранения исторической памяти, о которой говорит президент. Проект снят в рамках проекта "Без срока давности", – поделился Светослав.По его словам, это одна из многих тем, которые должны подниматься, обсуждаться, быть постоянно на слуху, как то, что помогает нам духовно расти. XI Фестиваль духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" проходит в Севастополе с 2015 года. В 2025 году из сотен заявок комиссия отобрала для показа в рамках конкурсной программы 30 картин. Еще 30 фильмов показывают вне конкурса. Все работы бесплатно демонстрируются в двух кинотеатрах города, на площадке музейного историко-мемориального комплекса и в нескольких сельских клубах с 18 по 23 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост" В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ" В Крыму завершился всероссийский проект "Дорога в цирк 2025"
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым.
Отечественной киноиндустрии сегодня крайне необходим противовес всякого рода привнесенной извне кривде, разврату и безнравственности ради обеспечения духовной эволюции нашей нации – в ней сила, правда, победа и успешное будущее России. Таким мнением с РИА Новости Крым
поделились участники ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" в Севастополе, рассказав о том, как им самим удается "зажигать живую мысль" у детей и взрослых, порой далеких от веры.
Надо снимать!
Нижегородская область, Ковернинский район, село Белбаж. Сценарист Сергей Долженко двое суток не спал после того, как побывал здесь в монастыре, основанном в 1708 году.
Снова и снова он перечитывал книжечку, которую дал ему, человеку ищущему и творческому, иеромонах Евлогий. В ней – о жизни блаженной Елизаветы, подвизавшейся в обители в 19 веке и похороненной здесь же.
"Батюшка, два дня не спал, надо снимать!" – звонит он мне. – А я ему: "Пиши, значит, Сергей, черновичок сценария, чтобы мне пойти к владыке и получить благословение".
Тот разговор отец Евлогий вспоминает сегодня, спустя годы, будучи в Севастополе на ХI Фестивале духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир". Сценарий будущего короткометражного фильма "Лизонька" несколько раз переписывался, дошлифовывался, говорит он, и вот теперь готовая картина презентуется здесь, в Крыму. Впервые.
"По Нижегородской области у нас уже много показов его прошло в разных местах, и примечательно, что фильм вроде на духовную тему, а люди даже невоцерковленные с интересом его смотрят", – сказал священник.
Фильм художественный и не претендует на полноценную историческую достоверность, тем не менее апеллирует непосредственно к фактам из жизни удивительной женщины, которую сегодня готовятся причислить к лику святых, рассказал режиссер Михаил Гущин.
"Сейчас епархия занимается этим, собирает документы. По сути это правда был святой человек, светлый и прозорливый, помогающий людям. Фильм о ней, о прославлении ее деяний земных. Она творила настоящие чудеса", – поделился Михаил.
"Чудеса и сейчас там происходят, – заметил отец Евлогий. – И у нас идея продолжить тему и снять еще ряд фильмов с тем же персонажем, то есть с Лизонькой, и показать новые проблемы и как она помогает их решить".
Нужен противовес
И человек от церкви, и вполне светский режиссер одинаково уверены: такие фильмы безусловно нужны нашим людям – и взрослым, и детям. Зачем? Потому что "нужен противовес".
"Очень много кино бездуховного, которое не несет никакой пользы, а иногда и несет вред. А нужно другое. И когда закончится вся эта фестивальная история, этот фильм пойдет, конечно же, везде к публике, будет доступен в интернете", – сказал батюшка.
Таки работы нужны потому что в киноиндустрии сегодня, как и в целом в культуре, и вообще везде нужно работать на духовность – для этого самое время, уверен режиссер Гущин, потому что "повсеместно, в том числе и в России, очень ощущается оторванность от корней".
"Мне эта тема вообще близка, так как я верю, что человек имеет частичку божественной сущности, и все мои работы посвящены духовной эволюции человека. Сейчас человечество очень страдает от всякого наносного из Европы, от кривды, разврата и грязи. И противодействие должно иметь место".
Неиссякаемая история
Светослав Жаданов – директор по коммуникациям одной из кинокомпаний, которая представляет на фестиваль "Святой Владимир" очередной свой фильм в третий раз. В этом году это "Группа крови" режиссера Максима Бриуса.
Картина о детях-сиротах, ставших в годы Великой Отечественной войны узниками нацистских концлагерей в поселке Вырица Ленинградской области. В одном из таких лагерей маленьких заключенных использовали в качестве доноров для немецких офицеров и солдат.
"Тема на самом деле достаточно слабо озвучена и изучена. И была выбрана в связи с тем, что сейчас 80-летие Победы, год защитника Отечества и как никогда актуальна тема сохранения исторической памяти, о которой говорит президент. Проект снят в рамках проекта "Без срока давности", – поделился Светослав.
По его словам, это одна из многих тем, которые должны подниматься, обсуждаться, быть постоянно на слуху, как то, что помогает нам духовно расти.
"И это неиссякаемая история, это всегда будет. Если мы хотим сохранить наше подрастающее поколение, наши традиционные ценности, духовно-нравственные ценности, то такие мероприятия как никогда важны. И слава Богу, что они есть".
XI Фестиваль духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" проходит в Севастополе с 2015 года. В 2025 году из сотен заявок комиссия отобрала для показа в рамках конкурсной программы 30 картин. Еще 30 фильмов показывают вне конкурса. Все работы бесплатно демонстрируются в двух кинотеатрах города, на площадке музейного историко-мемориального комплекса и в нескольких сельских клубах с 18 по 23 октября.
