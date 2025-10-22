https://crimea.ria.ru/20251022/v-simferopole-vozmozhny-pereboi-s-gazom-1150358033.html
В Симферополе возможны перебои с газом
В Симферополе возможны перебои с газом
В Симферополе в среду возможны перебои с газоснабжением из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе в среду возможны перебои с газоснабжением из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети".Уточняется, что перебои связаны с производством ремонтно-восстановительных работ на одном из крановых узлов.Во всех 25 муниципалитетах Крыма завершается подготовка сетей газораспределения к зиме. Как сообщали ранее в компании "Крымгазсети", специалисты предприятия проверили состояние газоводов и отремонтировали 170 километров сетей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуКак часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудованияВ Крыму газ провели в два села Нижнегорского района
