В Симферополе начали ремонт сквера Республики - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Симферополе начали ремонт сквера Республики
В Симферополе начали ремонт сквера Республики
В симферопольском сквере Республики стартовали работы по капитальному ремонту, информирует в среду предприятие "Парки столицы". РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В симферопольском сквере Республики стартовали работы по капитальному ремонту, информирует в среду предприятие "Парки столицы".Уточняется, что к этому времени уже выполнены первые этапы подготовки: подрядчик демонтировал старую детскую площадку и фонарные столбы.Детский парк в Симферополе практически готов к открытию после реконструкции, и это произойдет 1 ноября, сообщал ранее директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко.
В Симферополе начали ремонт сквера Республики

В столичном сквере Республики стартовали ремонтные работы – "Парки столицы"

16:29 22.10.2025
 
© "Парки столицы"В Симферополе начали ремонт сквера Республики
В Симферополе начали ремонт сквера Республики
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В симферопольском сквере Республики стартовали работы по капитальному ремонту, информирует в среду предприятие "Парки столицы".
"Территорию сквера ожидают значительные изменения: здесь появится новый детский игровой комплекс, будет заменено плиточное покрытие, а также установлены современные системы освещения, видеонаблюдения и полива", - проинформировали на предприятии.
Уточняется, что к этому времени уже выполнены первые этапы подготовки: подрядчик демонтировал старую детскую площадку и фонарные столбы.
Детский парк в Симферополе практически готов к открытию после реконструкции, и это произойдет 1 ноября, сообщал ранее директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко.
