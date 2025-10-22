https://crimea.ria.ru/20251022/v-simferopole-nachali-remont-skvera-respubliki-1150357500.html
В Симферополе начали ремонт сквера Республики
В Симферополе начали ремонт сквера Республики - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Симферополе начали ремонт сквера Республики
В симферопольском сквере Республики стартовали работы по капитальному ремонту, информирует в среду предприятие "Парки столицы". РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T16:29
2025-10-22T16:29
2025-10-22T16:29
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
симферополь
городская среда
новости крыма
крым
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150357287_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_d5c32770f3854a30d6f65be96d9b5f5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В симферопольском сквере Республики стартовали работы по капитальному ремонту, информирует в среду предприятие "Парки столицы".Уточняется, что к этому времени уже выполнены первые этапы подготовки: подрядчик демонтировал старую детскую площадку и фонарные столбы.Детский парк в Симферополе практически готов к открытию после реконструкции, и это произойдет 1 ноября, сообщал ранее директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Животные скучали по людям": зооуголок в Симферополе готовят к открытиюВ Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтанБлагоустройство парка Шевченко в Симферополе завершается: когда открытие
https://crimea.ria.ru/20251022/skver-pobedy-v-simferopole-preobrazitsya-k-vesne-sleduyuschego-goda-1150346334.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150357287_137:0:1144:755_1920x0_80_0_0_0e94236ce030c26dbfa87e359f7caf75.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , симферополь, городская среда, новости крыма, крым, жкх, жкх крыма и севастополя
В Симферополе начали ремонт сквера Республики
В столичном сквере Республики стартовали ремонтные работы – "Парки столицы"