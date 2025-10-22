https://crimea.ria.ru/20251022/v-sevastopole-vozbudili-delo-o-khischenii-4-mln-rubley-pri-vozvedenii-doma-1150344588.html
В Севастополе возбудили дело о хищении 4 млн рублей при возведении дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении более 4,3 млн рублей под предлогом приобретения квартир в строящемся доме, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
50-летняя женщина и ее 65-летний сожитель привлекали чужие деньги под предлогом приобретения квартир-студий в строящемся доме на принадлежащем им земельном участке.
Однако квартиры изначально не могли быть предоставлены в собственность гражданам, поскольку участок, на котором предполагалось строительство, предназначается для индивидуальной жилой застройки. Возведение там многоквартирного дома запрещено, а введение его в эксплуатацию невозможно.
Фигуранты знали об этом, но все равно собирали деньги с потерпевших и заключали с ними договоры купли-продажи. Их жертвами стали двое севастопольцев и жительница Алтайского края. Общая сумма ущерба оценивается в 4,3 миллиона рублей.
Нарушение закона выявила прокуратура города. По материалам проверки следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело.
Ранее в Ленинский районный суд Севастополя поступило уголовное дело по обвинению тех же лиц в совершении аналогичного преступления в отношении двух других потерпевших. Им причинен ущерб в размере 2,6 млн рублей. Рассмотрение этого дела в суде еще не завершено.
