В Севастополе возбудили дело о хищении 4 млн рублей при возведении дома
В Севастополе возбудили дело о хищении 4 млн рублей при возведении дома
В Севастополе возбудили дело о хищении 4 млн рублей при возведении дома - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Севастополе возбудили дело о хищении 4 млн рублей при возведении дома
В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении более 4,3 млн рублей под предлогом приобретения квартир в строящемся доме, сообщает... РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении более 4,3 млн рублей под предлогом приобретения квартир в строящемся доме, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.50-летняя женщина и ее 65-летний сожитель привлекали чужие деньги под предлогом приобретения квартир-студий в строящемся доме на принадлежащем им земельном участке.Фигуранты знали об этом, но все равно собирали деньги с потерпевших и заключали с ними договоры купли-продажи. Их жертвами стали двое севастопольцев и жительница Алтайского края. Общая сумма ущерба оценивается в 4,3 миллиона рублей.Нарушение закона выявила прокуратура города. По материалам проверки следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело.Ранее в Ленинский районный суд Севастополя поступило уголовное дело по обвинению тех же лиц в совершении аналогичного преступления в отношении двух других потерпевших. Им причинен ущерб в размере 2,6 млн рублей. Рассмотрение этого дела в суде еще не завершено.
Новости
новости севастополя, севастополь, хищение, прокуратура города севастополя, закон и право
В Севастополе возбудили дело о хищении 4 млн рублей при возведении дома

Двое севастопольцев похитили более 4 млн рублей при продаже квартир в новостройке

10:47 22.10.2025
 
© Прокуратура СевастополяДвое севастопольцев похитили более 4 млн рублей при продаже квартир в новостройке
Двое севастопольцев похитили более 4 млн рублей при продаже квартир в новостройке
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении более 4,3 млн рублей под предлогом приобретения квартир в строящемся доме, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
50-летняя женщина и ее 65-летний сожитель привлекали чужие деньги под предлогом приобретения квартир-студий в строящемся доме на принадлежащем им земельном участке.
Однако квартиры изначально не могли быть предоставлены в собственность гражданам, поскольку участок, на котором предполагалось строительство, предназначается для индивидуальной жилой застройки. Возведение там многоквартирного дома запрещено, а введение его в эксплуатацию невозможно.
Фигуранты знали об этом, но все равно собирали деньги с потерпевших и заключали с ними договоры купли-продажи. Их жертвами стали двое севастопольцев и жительница Алтайского края. Общая сумма ущерба оценивается в 4,3 миллиона рублей.
Нарушение закона выявила прокуратура города. По материалам проверки следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело.
Ранее в Ленинский районный суд Севастополя поступило уголовное дело по обвинению тех же лиц в совершении аналогичного преступления в отношении двух других потерпевших. Им причинен ущерб в размере 2,6 млн рублей. Рассмотрение этого дела в суде еще не завершено.
