В Севастополе спустя 3 часа возобновили движение катеров и паромов

22.10.2025

2025-10-22T09:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт вновь совершает рейсы через севастопольскую бухту. Об этом информирует городской департамент транспорта.Рейд закрыли в среду в 5:42 утра. Ограничение продлилось около трех часов, после чего движение паромов и катеров возобновилось.Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

