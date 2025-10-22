https://crimea.ria.ru/20251022/v-sevastopole-spustya-3-chasa-vozobnovili-dvizhenie-katerov-i-paromov-1150342459.html
В Севастополе спустя 3 часа возобновили движение катеров и паромов
В Севастополе спустя 3 часа возобновили движение катеров и паромов
Морской пассажирский транспорт вновь совершает рейсы через севастопольскую бухту. Об этом информирует городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт вновь совершает рейсы через севастопольскую бухту. Об этом информирует городской департамент транспорта.Рейд закрыли в среду в 5:42 утра. Ограничение продлилось около трех часов, после чего движение паромов и катеров возобновилось.Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:24 22.10.2025 (обновлено: 09:32 22.10.2025)