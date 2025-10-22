https://crimea.ria.ru/20251022/v-sevastopole-dorozhniki-dosrochno-pristupili-k-remontu-dorog-2026-goda--1150356688.html

В Севастополе дорожники досрочно приступили к ремонту дорог 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе подрядные организации, задействованные на ремонте дорог, уже выходят на объекты, запланированные на 2026 год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, досрочный старт ремонта дорог стал возможным благодаря тому, что в этом году в Севастополе с опережением сроков выполняются дорожные работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".Ремонтные работы уже развернуты на улицах Невская, Крепостное шоссе, а также на подъездах к СНТ "Интернационалист" и "Наука". Так, на подъезде к СНТ "Наука" подрядчик фрезерует старое покрытие, готовит основание и совсем скоро уложит новый асфальт. Работы там завершат до конца года, отметил Развожаев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике до конца текущего года планируется отремонтировать 755 километров дорог, на поддержание и развитие транспортно-дорожного комплекса запланировано 53 миллиарда рублей.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России отремонтируют еще 28 тысяч километров дорог до конца годаКак идет строительство дороги от "Тавриды" до СудакаХуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь

