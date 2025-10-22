Рейтинг@Mail.ru
В порту Сочи слышна стрельба: что известно - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В порту Сочи слышна стрельба: что известно
В порту Сочи слышна стрельба: что известно - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В порту Сочи слышна стрельба: что известно
В морском порту Сочи в среду слышны выстрелы – в городе проходят учебные стрельбы, сообщает местная администрация.
2025-10-22T11:37
2025-10-22T11:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В морском порту Сочи в среду слышны выстрелы – в городе проходят учебные стрельбы, сообщает местная администрация.Власти Сочи просят местных жителей и туристов сохранять спокойствие. Учения проводятся в целях обеспечения безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В порту Сочи слышна стрельба: что известно

В Сочинском морском порту в среду проходят учебные стрельбы

11:37 22.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В морском порту Сочи в среду слышны выстрелы – в городе проходят учебные стрельбы, сообщает местная администрация.
"Сегодня, 22 октября до 12:00 в акватории Сочинского морского порта проводятся учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Власти Сочи просят местных жителей и туристов сохранять спокойствие. Учения проводятся в целях обеспечения безопасности.
