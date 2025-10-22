https://crimea.ria.ru/20251022/v-portu-sochi-slyshna-strelba-chto-izvestno-1150345897.html
В порту Сочи слышна стрельба: что известно
В порту Сочи слышна стрельба: что известно
В порту Сочи слышна стрельба: что известно
В морском порту Сочи в среду слышны выстрелы – в городе проходят учебные стрельбы, сообщает местная администрация.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В морском порту Сочи в среду слышны выстрелы – в городе проходят учебные стрельбы, сообщает местная администрация.Власти Сочи просят местных жителей и туристов сохранять спокойствие. Учения проводятся в целях обеспечения безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В порту Сочи слышна стрельба: что известно
В Сочинском морском порту в среду проходят учебные стрельбы