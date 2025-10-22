https://crimea.ria.ru/20251022/v-krymu-rastet-chislo-prirodnykh-pozharov-1150352184.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму растет число природных пожаров. Об этом рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул."Есть рост пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он незначительный, около двух процентов. На сегодняшний день у нас было 2300 пожаров, почти 2000 из них - ландшафтных, около 70% ландшафтных пожаров произошли на открытой территории", - сказал он.За год на пожарах в регионе погибли 59 человек, в том числе один ребенок, сообщил Скуртул.По информации Скуртула, за год к административной ответственности были привлечены более тысячи лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, даже в случае, если был пожар произошел на их территории.Также он отметил, что в Крыму продолжает действовать особый противопожарный режим, он действует на всей территории региона. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима штраф составляет от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Республике Крым Дмитрий Боровский рассказал, что в Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 – это сухая растительность на открытой местности.Также в ГУ МЧС по Республике Крым рассказали, как действовать, если огонь подобрался к дому. Даже если горит не лес, а сухая трава, огонь представляет большую опасность для строений. Тем более что в Крыму очень часто хозяева дач и домов в СНТ не ставят капитальные заборы, ограничиваясь решеткой или сеткой-рабицей. Поэтому, заметив возгорание, в первую очередь надо вызвать пожарных. И только после этого принимать другие меры, посоветовали в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Севастополе погибли 11 человекВ Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанцииУщерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить

