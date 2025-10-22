Рейтинг@Mail.ru
В Крыму растет число природных пожаров - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251022/v-krymu-rastet-chislo-prirodnykh-pozharov-1150352184.html
В Крыму растет число природных пожаров
В Крыму растет число природных пожаров - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Крыму растет число природных пожаров
В Крыму растет число природных пожаров. Об этом рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым замначальника Главного управления – начальник управления надзорной... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T15:11
2025-10-22T15:11
гу мчс рф по республике крым
крым
новости
новости крыма
пожар
пожароопасный сезон в крыму
игорь скуртул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149336210_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_06f0c8598ee04d755045d1b0b92bbd5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму растет число природных пожаров. Об этом рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул."Есть рост пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он незначительный, около двух процентов. На сегодняшний день у нас было 2300 пожаров, почти 2000 из них - ландшафтных, около 70% ландшафтных пожаров произошли на открытой территории", - сказал он.За год на пожарах в регионе погибли 59 человек, в том числе один ребенок, сообщил Скуртул.По информации Скуртула, за год к административной ответственности были привлечены более тысячи лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, даже в случае, если был пожар произошел на их территории.Также он отметил, что в Крыму продолжает действовать особый противопожарный режим, он действует на всей территории региона. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима штраф составляет от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Республике Крым Дмитрий Боровский рассказал, что в Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 – это сухая растительность на открытой местности.Также в ГУ МЧС по Республике Крым рассказали, как действовать, если огонь подобрался к дому. Даже если горит не лес, а сухая трава, огонь представляет большую опасность для строений. Тем более что в Крыму очень часто хозяева дач и домов в СНТ не ставят капитальные заборы, ограничиваясь решеткой или сеткой-рабицей. Поэтому, заметив возгорание, в первую очередь надо вызвать пожарных. И только после этого принимать другие меры, посоветовали в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Севастополе погибли 11 человекВ Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанцииУщерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149336210_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e02e3fe3e895824344d3052b01157349.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, крым, новости, новости крыма, пожар, пожароопасный сезон в крыму, игорь скуртул
В Крыму растет число природных пожаров

В Крыму на два процента выросло число природных пожаров - МЧС

15:11 22.10.2025
 
© Правительство СевастополяПожар в лесу Севастополя
Пожар в лесу Севастополя
© Правительство Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму растет число природных пожаров. Об этом рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
"Есть рост пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он незначительный, около двух процентов. На сегодняшний день у нас было 2300 пожаров, почти 2000 из них - ландшафтных, около 70% ландшафтных пожаров произошли на открытой территории", - сказал он.
За год на пожарах в регионе погибли 59 человек, в том числе один ребенок, сообщил Скуртул.

"Статистика неумолима. Около 75-80% природных пожаров происходит по вине человека. Кроме того, в этом году способствовали увеличению числа пожаров факторы ветровой нагрузки. К примеру, выброшенный в окно автомобиля окурок сигареты при ветровой нагрузке более 10-15 метров в секунду раздувает огонь по сухой траве", - сообщил он, напомнив, что в конце августа на территории Белогорского и Советского района произошел крупный пожар - площадь, пройденная огнем, составила 5200 гектаров.

По информации Скуртула, за год к административной ответственности были привлечены более тысячи лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, даже в случае, если был пожар произошел на их территории.
Также он отметил, что в Крыму продолжает действовать особый противопожарный режим, он действует на всей территории региона. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима штраф составляет от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Республике Крым Дмитрий Боровский рассказал, что в Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 – это сухая растительность на открытой местности.
Также в ГУ МЧС по Республике Крым рассказали, как действовать, если огонь подобрался к дому. Даже если горит не лес, а сухая трава, огонь представляет большую опасность для строений. Тем более что в Крыму очень часто хозяева дач и домов в СНТ не ставят капитальные заборы, ограничиваясь решеткой или сеткой-рабицей. Поэтому, заметив возгорание, в первую очередь надо вызвать пожарных. И только после этого принимать другие меры, посоветовали в МЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На пожарах в Севастополе погибли 11 человек
В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовостиНовости КрымаПожарПожароопасный сезон в КрымуИгорь Скуртул
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
17:00В Симферополе возможны перебои с газом
16:41В Крыму открывается знаменитый Бал хризантем - видео
16:29В Симферополе начали ремонт сквера Республики
16:15В Севастополе дорожники досрочно приступили к ремонту дорог 2026 года
15:55Путин наградил заместителя главреда "России сегодня" Дмитрия Груздева
15:25Бунин в Крыму: к 155-летию со дня рождения писателя
15:11В Крыму растет число природных пожаров
14:50Работа Telegram и WhatsApp в России ограничена – Роскомнадзор
14:45В Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад
14:19Путин провел тренировку стратегических ядерных сил - видео
14:15В Крыму глава фирмы попал под суд за хищение 8 млн бюджетных рублей
14:02В Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары - МЧС
13:51Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях
13:22Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины
13:20Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО
13:12Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта
13:07За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 лет
12:55Время эволюции духа: участники фестиваля "Святой Владимир" о миссии кино
12:43Подготовка встречи Путина и Трампа – комментарий Кремля
Лента новостейМолния