В Крыму обесточены три села под Джанкоем и больше 40 улиц Белогорска
В Крыму обесточены три села под Джанкоем и больше 40 улиц Белогорска
В Крыму обесточены три села под Джанкоем и больше 40 улиц Белогорска
В Крыму обесточены три села под Джанкоем и больше 40 улиц Белогорска
Три населенных пункта в Джанкойском районе Крыма остались без света из-за аварийного отключения, также из-за ремонтно-восстановительных работ без света...
22.10.2025
2025-10-22T10:16
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
белогорск
джанкойский район
гуп рк "крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Три населенных пункта в Джанкойском районе Крыма остались без света из-за аварийного отключения, также из-за ремонтно-восстановительных работ без света находятся жители более 40 улиц Белогорска. Об этом сообщают пресс-служба "Крымэнерго" и местные власти.Кроме того, по информации главы администрации Белогорска Валентины Биджаковой, до 17 часов не будет света в домах белогорцев, проживающих более чем на сорока улицах города. Причина - ремонтно-восстановительные работы РЭСа.В зоне отключения улицы: Русская, Продольная, Тимохина, Шоссейная, Степная, Грибоедова, Кр.Горка, Лихачева, Мостовая, Первомайская, Феодосийская, Хмельницкого и другие. Полный перечень опубликован в соцсетях Биджаковой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛАСакский район частично обесточен из-за аварии
крым
белогорск
джанкойский район
крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, белогорск, джанкойский район, гуп рк "крымэнерго"
В Крыму обесточены три села под Джанкоем и больше 40 улиц Белогорска

В Крыму обесточены три села в Джанкойском районе и более 40 улиц в Белогорске

10:16 22.10.2025
 
ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Три населенных пункта в Джанкойском районе Крыма остались без света из-за аварийного отключения, также из-за ремонтно-восстановительных работ без света находятся жители более 40 улиц Белогорска. Об этом сообщают пресс-служба "Крымэнерго" и местные власти.

"Аварийное отключение! Джанкойский район: населенные пункты: Просторное, Антоновка, Стефановка. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации главы администрации Белогорска Валентины Биджаковой, до 17 часов не будет света в домах белогорцев, проживающих более чем на сорока улицах города. Причина - ремонтно-восстановительные работы РЭСа.
В зоне отключения улицы: Русская, Продольная, Тимохина, Шоссейная, Степная, Грибоедова, Кр.Горка, Лихачева, Мостовая, Первомайская, Феодосийская, Хмельницкого и другие. Полный перечень опубликован в соцсетях Биджаковой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
В Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА
Сакский район частично обесточен из-за аварии
 
