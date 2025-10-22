https://crimea.ria.ru/20251022/v-krymu-obestocheny-tri-sela-pod-dzhankoem-i-bolshe-40-ulits-belogorska-1150342868.html

В Крыму обесточены три села под Джанкоем и больше 40 улиц Белогорска

В Крыму обесточены три села под Джанкоем и больше 40 улиц Белогорска

2025-10-22

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Три населенных пункта в Джанкойском районе Крыма остались без света из-за аварийного отключения, также из-за ремонтно-восстановительных работ без света находятся жители более 40 улиц Белогорска. Об этом сообщают пресс-служба "Крымэнерго" и местные власти.Кроме того, по информации главы администрации Белогорска Валентины Биджаковой, до 17 часов не будет света в домах белогорцев, проживающих более чем на сорока улицах города. Причина - ремонтно-восстановительные работы РЭСа.В зоне отключения улицы: Русская, Продольная, Тимохина, Шоссейная, Степная, Грибоедова, Кр.Горка, Лихачева, Мостовая, Первомайская, Феодосийская, Хмельницкого и другие. Полный перечень опубликован в соцсетях Биджаковой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛАСакский район частично обесточен из-за аварии

