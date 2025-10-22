Рейтинг@Mail.ru
В Крыму глава фирмы попал под суд за хищение 8 млн бюджетных рублей - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251022/v-krymu-glava-firmy-popal-pod-sud-za-khischenie-8-mln-byudzhetnykh-rubley-1150350035.html
В Крыму глава фирмы попал под суд за хищение 8 млн бюджетных рублей
В Крыму глава фирмы попал под суд за хищение 8 млн бюджетных рублей - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Крыму глава фирмы попал под суд за хищение 8 млн бюджетных рублей
В Крыму экс-директора фирмы будут судить за хищение 8,5 миллиона рублей при проектировании строительства котельной, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T14:15
2025-10-22T14:10
прокуратура республики крым
новости крыма
крым
хищение
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму экс-директора фирмы будут судить за хищение 8,5 миллиона рублей при проектировании строительства котельной, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, в 2019 году администрация города Красноперекопска заключила с фирмой муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для дальнейшего строительства котельной.Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд для рассмотрения.Ранее в Симферопольском районе Крыма задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в серии мошенничеств при выполнении строительных работ .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские землиЭкс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землейДва года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4d76da321d7885fc3fab1b76add04f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, новости крыма, крым, хищение, закон и право
В Крыму глава фирмы попал под суд за хищение 8 млн бюджетных рублей

В Крыму будут судить директора фирмы за хищение 8,5 млн рублей на проектировании котельной

14:15 22.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму экс-директора фирмы будут судить за хищение 8,5 миллиона рублей при проектировании строительства котельной, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, в 2019 году администрация города Красноперекопска заключила с фирмой муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для дальнейшего строительства котельной.
"На основании представленных обвиняемым документов, содержащих заведомо ложные сведения о надлежащем и полном выполнении работ, на счет фирмы необоснованно перечислено более 8,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд для рассмотрения.
Ранее в Симферопольском районе Крыма задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в серии мошенничеств при выполнении строительных работ .
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли
Экс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землей
Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн
 
Прокуратура Республики КрымНовости КрымаКрымХищениеЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
17:00В Симферополе возможны перебои с газом
16:41В Крыму открывается знаменитый Бал хризантем - видео
16:29В Симферополе начали ремонт сквера Республики
16:15В Севастополе дорожники досрочно приступили к ремонту дорог 2026 года
15:55Путин наградил заместителя главреда "России сегодня" Дмитрия Груздева
15:25Бунин в Крыму: к 155-летию со дня рождения писателя
15:11В Крыму растет число природных пожаров
14:50Работа Telegram и WhatsApp в России ограничена – Роскомнадзор
14:45В Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад
14:19Путин провел тренировку стратегических ядерных сил - видео
14:15В Крыму глава фирмы попал под суд за хищение 8 млн бюджетных рублей
14:02В Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары - МЧС
13:51Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях
13:22Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины
13:20Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО
13:12Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта
13:07За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 лет
12:55Время эволюции духа: участники фестиваля "Святой Владимир" о миссии кино
12:43Подготовка встречи Путина и Трампа – комментарий Кремля
Лента новостейМолния