В Крыму глава фирмы попал под суд за хищение 8 млн бюджетных рублей
В Крыму глава фирмы попал под суд за хищение 8 млн бюджетных рублей - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Крыму глава фирмы попал под суд за хищение 8 млн бюджетных рублей
В Крыму экс-директора фирмы будут судить за хищение 8,5 миллиона рублей при проектировании строительства котельной, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T14:15
2025-10-22T14:15
2025-10-22T14:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму экс-директора фирмы будут судить за хищение 8,5 миллиона рублей при проектировании строительства котельной, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, в 2019 году администрация города Красноперекопска заключила с фирмой муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для дальнейшего строительства котельной.Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд для рассмотрения.Ранее в Симферопольском районе Крыма задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в серии мошенничеств при выполнении строительных работ .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские землиЭкс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землейДва года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн
