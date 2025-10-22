В Крыму бензин можно купить на 150 АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду бензин в Крыму можно купить на 150 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал он в Telegram и приложил перечень адресов заправок.
Перечень адресов АЗС обновляется ежедневно на портале крымского правительства и сайте Минтопэнерго Крыма.
Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.