В Крыму бензин можно купить на 150 АЗС - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Крыму бензин можно купить на 150 АЗС
В Крыму бензин можно купить на 150 АЗС - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Крыму бензин можно купить на 150 АЗС
Утром в среду бензин в Крыму можно купить на 150 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T08:22
2025-10-22T08:22
бензин
топливо
юрий гоцанюк
срочные новости крыма
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/02/1111600254_0:542:3616:2576_1920x0_80_0_0_103602eb285126ca18277fbdc8857ae1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду бензин в Крыму можно купить на 150 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Перечень адресов АЗС обновляется ежедневно на портале крымского правительства и сайте Минтопэнерго Крыма.Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
бензин, топливо, юрий гоцанюк, срочные новости крыма, новости крыма, крым
В Крыму бензин можно купить на 150 АЗС

Бензин в Крыму есть на 150 заправках - адреса

08:22 22.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоАЗС в Симферополе. Архивное фото
АЗС в Симферополе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду бензин в Крыму можно купить на 150 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал он в Telegram и приложил перечень адресов заправок.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНаличие бензина на АЗС Крыма по состоянию на 22 октября
Наличие бензина на АЗС Крыма по состоянию на 22 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Наличие бензина на АЗС Крыма по состоянию на 22 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНаличие бензина на АЗС Крыма по состоянию на 22 октября
Наличие бензина на АЗС Крыма по состоянию на 22 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Наличие бензина на АЗС Крыма по состоянию на 22 октября
Перечень адресов АЗС обновляется ежедневно на портале крымского правительства и сайте Минтопэнерго Крыма.
Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.
Лента новостейМолния