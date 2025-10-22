https://crimea.ria.ru/20251022/v-krym-vozvraschaetsya-teplo-1150334029.html

В Крым возвращается тепло

В среду в Крыму потеплеет до +18 градусов. Такую погоду на полуостров принесет область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском...

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму потеплеет до +18 градусов. Такую погоду на полуостров принесет область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +15...17.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +16...18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

