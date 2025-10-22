Рейтинг@Mail.ru
В Крым возвращается тепло - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Крым возвращается тепло
В среду в Крыму потеплеет до +18 градусов. Такую погоду на полуостров принесет область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму потеплеет до +18 градусов. Такую погоду на полуостров принесет область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +15...17.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +16...18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, крымская погода, погода в крыму, новости крыма
В Крым возвращается тепло

В среду в Крым вернется теплая осень

00:01 22.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму потеплеет до +18 градусов. Такую погоду на полуостров принесет область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +8; днем +15…18, в горах +7…11", - отмечают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +15...17.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +16...18.
