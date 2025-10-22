https://crimea.ria.ru/20251022/v-feodosii-avtobusy-vozvraschayutsya-na-marshruty-posle-chp-na-neftebaze-1150364440.html

В Феодосии автобусы возвращаются на маршруты после ЧП на нефтебазе

В Феодосии автобусы, изменившие маршруты из-за ЧП на нефтебазе, возвращаются к движению по штатным схемам. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации РИА Новости Крым, 22.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии автобусы, изменившие маршруты из-за ЧП на нефтебазе, возвращаются к движению по штатным схемам. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации города.Автобус № 2 будет следовать по маршруту Ближние камыши - Керченское шоссе - Геологическая - Федько - Тимирязева. Путь следования маршрута 2А – Ближние камыши - Керченское шоссе - Геологическая - Федько - Центр - Горбольница. Маршрут №4 поедет по схеме Приморский – Береговое – Керченское шоссе – Геологическая – Федько – Центр.Движение транспорта по Керченскому шоссе также возобновят 23 октября, сообщал ранее в среду глава администрации Феодосии Владимир Ким. Ограничения на участке от улицы Строительной до Керченского шоссе пока остаются в силе. Дорога закрыта для личного и общественного транспорта.Ограничения в движении личного транспорта и изменение схемы движения общественного вводились из-за ЧП на нефтебазе. Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В результате инцидента возникло возгорание. По информации местных властей, загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехатьВ Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздухаФеодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе

