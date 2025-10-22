Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии автобусы возвращаются на маршруты после ЧП на нефтебазе - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Феодосии автобусы возвращаются на маршруты после ЧП на нефтебазе
В Феодосии автобусы возвращаются на маршруты после ЧП на нефтебазе - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Феодосии автобусы возвращаются на маршруты после ЧП на нефтебазе
В Феодосии автобусы, изменившие маршруты из-за ЧП на нефтебазе, возвращаются к движению по штатным схемам. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии автобусы, изменившие маршруты из-за ЧП на нефтебазе, возвращаются к движению по штатным схемам. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации города.Автобус № 2 будет следовать по маршруту Ближние камыши - Керченское шоссе - Геологическая - Федько - Тимирязева. Путь следования маршрута 2А – Ближние камыши - Керченское шоссе - Геологическая - Федько - Центр - Горбольница. Маршрут №4 поедет по схеме Приморский – Береговое – Керченское шоссе – Геологическая – Федько – Центр.Движение транспорта по Керченскому шоссе также возобновят 23 октября, сообщал ранее в среду глава администрации Феодосии Владимир Ким. Ограничения на участке от улицы Строительной до Керченского шоссе пока остаются в силе. Дорога закрыта для личного и общественного транспорта.Ограничения в движении личного транспорта и изменение схемы движения общественного вводились из-за ЧП на нефтебазе. Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В результате инцидента возникло возгорание. По информации местных властей, загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехатьВ Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздухаФеодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе
В Феодосии автобусы возвращаются на маршруты после ЧП на нефтебазе

В Феодосии автобусы возвращаются к штатному расписанию после ЧП на нефтебазе – власти

19:02 22.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии автобусы, изменившие маршруты из-за ЧП на нефтебазе, возвращаются к движению по штатным схемам. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации города.
"Автобусы 2, 2А и 4 возвращаются к прежнему расписанию. Общественный транспорт начнет ходить по старому графику с завтрашнего дня", - сообщили в горадминистрации.
Автобус № 2 будет следовать по маршруту Ближние камыши - Керченское шоссе - Геологическая - Федько - Тимирязева. Путь следования маршрута 2А – Ближние камыши - Керченское шоссе - Геологическая - Федько - Центр - Горбольница. Маршрут №4 поедет по схеме Приморский – Береговое – Керченское шоссе – Геологическая – Федько – Центр.
Движение транспорта по Керченскому шоссе также возобновят 23 октября, сообщал ранее в среду глава администрации Феодосии Владимир Ким. Ограничения на участке от улицы Строительной до Керченского шоссе пока остаются в силе. Дорога закрыта для личного и общественного транспорта.
Ограничения в движении личного транспорта и изменение схемы движения общественного вводились из-за ЧП на нефтебазе. Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В результате инцидента возникло возгорание. По информации местных властей, загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.
Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать
В Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздуха
Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе
 
ФеодосияПожар на нефтебазе в ФеодосииАвтобусТранспортКрымНовости КрымаОбщественный транспорт
 
