Украинские беспилотники атаковали Дагестан

Украинские беспилотники атаковали Дагестан - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Украинские беспилотники атаковали Дагестан

На Дагестан совершена атака вражеских беспилотников, целью стало одно из предприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости Крым, 22.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. На Дагестан совершена атака вражеских беспилотников, целью стало одно из предприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.На месте действуют ответственные службы, все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов, добавил Меликов.В республике введен режим беспилотной опасности.Утром в среду несколько воздушных целей были сбиты над Ленинградской областью, в регионе объявлялась опасность по БПЛА. Также вводились временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

