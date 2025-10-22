Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали Дагестан - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Украинские беспилотники атаковали Дагестан
На Дагестан совершена атака вражеских беспилотников, целью стало одно из предприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. На Дагестан совершена атака вражеских беспилотников, целью стало одно из предприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.На месте действуют ответственные службы, все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов, добавил Меликов.В республике введен режим беспилотной опасности.Утром в среду несколько воздушных целей были сбиты над Ленинградской областью, в регионе объявлялась опасность по БПЛА. Также вводились временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. На Дагестан совершена атака вражеских беспилотников, целью стало одно из предприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики. В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте действуют ответственные службы, все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов, добавил Меликов.
В республике введен режим беспилотной опасности.
Утром в среду несколько воздушных целей были сбиты над Ленинградской областью, в регионе объявлялась опасность по БПЛА. Также вводились временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона.
Лента новостейМолния