Украинские беспилотники атаковали Дагестан
На Дагестан совершена атака вражеских беспилотников, целью стало одно из предприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T08:07
2025-10-22T08:07
2025-10-22T08:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. На Дагестан совершена атака вражеских беспилотников, целью стало одно из предприятий. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.На месте действуют ответственные службы, все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов, добавил Меликов.В республике введен режим беспилотной опасности.Утром в среду несколько воздушных целей были сбиты над Ленинградской областью, в регионе объявлялась опасность по БПЛА. Также вводились временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
