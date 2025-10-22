https://crimea.ria.ru/20251022/udar-vozmezdiya-kinzhaly-razgromili-obekty-energetiki-ukrainy-1150348764.html

Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины

Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по связанным с ВСУ объектам энергетики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России."Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - добавили в министерстве.Как сообщалось, в ночь на среду объекты энергетики Украины подверглись массированному удару. По данным компании "Укрэнерго", аварийные отключения введены в большинстве регионов страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской областиПод Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктураУдары по Украине: какие объекты поражены

