Рейтинг@Mail.ru
Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251022/udar-vozmezdiya-kinzhaly-razgromili-obekty-energetiki-ukrainy-1150348764.html
Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины
Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины
Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по связанным с ВСУ объектам... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T13:22
2025-10-22T13:24
новости сво
удары по украине
энергосистема украины
министерство обороны рф
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130140076_0:268:836:738_1920x0_80_0_0_913fcebf90035845a6ccaf3339db9bff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по связанным с ВСУ объектам энергетики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России."Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - добавили в министерстве.Как сообщалось, в ночь на среду объекты энергетики Украины подверглись массированному удару. По данным компании "Укрэнерго", аварийные отключения введены в большинстве регионов страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской областиПод Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктураУдары по Украине: какие объекты поражены
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/12/1130140076_0:0:985:738_1920x0_80_0_0_f65bfc5a78c1b6c7ff88cd48ea09f4d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, удары по украине, энергосистема украины, министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", вооруженные силы россии
Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины

ВС РФ в ответ на террористические атаки нанесли массированный удар по энергетике Украины

13:22 22.10.2025 (обновлено: 13:24 22.10.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по связанным с ВСУ объектам энергетики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - добавили в министерстве.
Как сообщалось, в ночь на среду объекты энергетики Украины подверглись массированному удару. По данным компании "Укрэнерго", аварийные отключения введены в большинстве регионов страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской области
Под Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура
Удары по Украине: какие объекты поражены
 
Новости СВОУдары по УкраинеЭнергосистема УкраиныМинистерство обороны РФГиперзвуковые ракеты "Кинжал"Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02В Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары - МЧС
13:51Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях
13:22Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины
13:20Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО
13:12Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта
13:07За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 лет
12:55Время эволюции духа: участники фестиваля "Святой Владимир" о миссии кино
12:43Подготовка встречи Путина и Трампа – комментарий Кремля
12:14Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года
11:58Зеленский одобрил отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО
11:46Часть Симферополя и Большой Ялты обесточены из-за аварии
11:37В порту Сочи слышна стрельба: что известно
11:30Атака на Крым: два БПЛА уничтожены над полуостровом и три над морем
11:17ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев
11:09В Крыму СК проверит информацию об издевательствах над животными
10:55Отопительный сезон в Ялте: когда тепло придет в дома всех крымчан
10:47В Севастополе возбудили дело о хищении 4 млн рублей при возведении дома
10:40В Крыму приступили к переселению граждан из аварийного жилья
10:31Больше 1200 "закладок": в Крыму поймали краснодарца с наркотиками
10:25Россиянин "сливал" Киеву данные о движении военных грузов по Транссибу
Лента новостейМолния