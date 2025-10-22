https://crimea.ria.ru/20251022/udar-vozmezdiya-kinzhaly-razgromili-obekty-energetiki-ukrainy-1150348764.html
Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины
Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины
Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по связанным с ВСУ объектам... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T13:22
2025-10-22T13:22
2025-10-22T13:24
новости сво
удары по украине
энергосистема украины
министерство обороны рф
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по связанным с ВСУ объектам энергетики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России."Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - добавили в министерстве.Как сообщалось, в ночь на среду объекты энергетики Украины подверглись массированному удару. По данным компании "Укрэнерго", аварийные отключения введены в большинстве регионов страны.
Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины
ВС РФ в ответ на террористические атаки нанесли массированный удар по энергетике Украины
13:22 22.10.2025 (обновлено: 13:24 22.10.2025)