https://crimea.ria.ru/20251022/trenirovka-strategicheskikh-yadernykh-sil-rf-i-udary-vozmezdiya-glavnoe-1150364099.html

Тренировка стратегических ядерных сил РФ и удары возмездия: главное

Тренировка стратегических ядерных сил РФ и удары возмездия: главное - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Тренировка стратегических ядерных сил РФ и удары возмездия: главное

Тренировка по управлению стратегическими ядерными силами РФ. Гарантии безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения ЗАЭС... РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T22:33

2025-10-22T22:33

2025-10-22T18:56

главное за день

общество

новости

крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125911070_0:0:1683:947_1920x0_80_0_0_781cf5e49880b12245264e8fc4c3ff21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Тренировка по управлению стратегическими ядерными силами РФ. Гарантии безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения ЗАЭС. Перспективы будапештской встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Атаки ВСУ на мирные регионы России. Удары Вооруженных Сил России по объектам ВПК и энергетике Украины. Освобождение еще двух населенных пунктов в зоне спецоперации. Ограничение работы мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству.О главных событиях и происшествиях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Тренировка стратегических ядерных силВ среду под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина состоялась тренировка по управлению стратегическими ядерными силами с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи выполнены.Гарантии по Запорожской АЭСВ результате продолжительных и сложных консультаций Москве удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции, сообщили в МИД России. Без этих договоренностей восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно, указали в министерстве.Перспективы встречи Путина и ТрампаПауза, сложившаяся в подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, требует вмешательства на высшем уровне, но вмешательство должно быть хорошо подготовлено, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, новостей о сроках проведения саммита в Будапеште пока нет.Атаки ВСУ на регионы РФСредства противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожили над регионами России 33 беспилотника, в том числе 10 – над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ. Утром над Крымом и Черным морем сбили еще пять беспилотников ВСУ, восемь - над территорией Дагестана.Несколько воздушных целей поражены в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие, проинформировал глава региона Артем Здунов. Целью вражеских БПЛА в небе над Дагестаном стало одно из предприятий.Удар возмездияВооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по связанным с ВСУ объектам энергетики, проинформировали в среду в МО.В Измаиле Одесской области Украины повреждена энергетическая и портовая инфраструктура, в Полтавской области – вражеские предприятия нефтегазовой промышленности. Мощные взрывы прогремели в Киеве, в результате "прилетов" возникли пожары.По сообщению украинского энергохолдинга ДТЭК, экстренные отключения были введены, в частности, в Киеве, Киевской и Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.Успехи Армии РФРоссийские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области, заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений в зоне СВО, формирования киевского режима потеряли порядка 1525 военнослужащих и 13 единиц тяжелой бронетехники, в том числе четыре танка.Telegram и WhatsAppРоскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность, сообщили в среду в пресс-службе ведомства. По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, указали в РКН.Бал Хризантем23 октября в Никитском ботаническом саду откроется 72-й Бал хризантем – один из самых ожидаемых осенний праздников на Южном берегу Крыма. Выставочная территория занимает около 0,35 гектара. Посетители увидят рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 мелкоцветковых. Среди новых крупноцветковых гибридов – "Гости из будущего", "Жемчужные бусы", "Осенний сон" и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251022/putin-provel-trenirovku-strategicheskikh-yadernykh-sil-1150350206.html

https://crimea.ria.ru/20251022/v-sevastopole-dorozhniki-dosrochno-pristupili-k-remontu-dorog-2026-goda--1150356688.html

https://crimea.ria.ru/20251022/motivy-drevney-gretsii-i-sovremennye-tekhnologii--kak-preobrazhaetsya-kerch-1150363229.html

https://crimea.ria.ru/20251022/putin-nagradil-zamestitelya-glavreda-rossii-segodnya-dmitriya-gruzdeva-1150356373.html

https://crimea.ria.ru/20251022/rezervistov-budut-privlekat-dlya-zaschity-obektov-v-glubine-rossii--mo-1150348613.html

https://crimea.ria.ru/20251022/lekarstva-za-schet-byudzheta--skolko-rossiyan-poluchat-besplatnuyu-pomosch-1150358520.html

https://crimea.ria.ru/20251022/bunin-v-krymu-k-155-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya-1149933515.html

https://crimea.ria.ru/20251022/kak-ne-pilit-muzha--sovety-v-den-zaschity-muzhskoy-nervnoy-sistemy-1150363829.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, крым, в мире