Тренировка стратегических ядерных сил РФ и удары возмездия: главное

Тренировка стратегических ядерных сил России и удары возмездия по Украине – главное
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Тренировка по управлению стратегическими ядерными силами РФ. Гарантии безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения ЗАЭС. Перспективы будапештской встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Атаки ВСУ на мирные регионы России. Удары Вооруженных Сил России по объектам ВПК и энергетике Украины. Освобождение еще двух населенных пунктов в зоне спецоперации. Ограничение работы мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству.
Тренировка стратегических ядерных сил
В среду под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина состоялась тренировка по управлению стратегическими ядерными силами с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи выполнены.
Гарантии по Запорожской АЭС
В результате продолжительных и сложных консультаций Москве удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции, сообщили в МИД России. Без этих договоренностей восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно, указали в министерстве.
Перспективы встречи Путина и Трампа
Пауза, сложившаяся в подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, требует вмешательства на высшем уровне, но вмешательство должно быть хорошо подготовлено, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, новостей о сроках проведения саммита в Будапеште пока нет.
Атаки ВСУ на регионы РФ
Средства противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожили над регионами России 33 беспилотника, в том числе 10 – над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ. Утром над Крымом и Черным морем сбили еще пять беспилотников ВСУ, восемь - над территорией Дагестана.
Несколько воздушных целей поражены в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие, проинформировал глава региона Артем Здунов. Целью вражеских БПЛА в небе над Дагестаном стало одно из предприятий.
Удар возмездия
Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по связанным с ВСУ объектам энергетики, проинформировали в среду в МО.
В Измаиле Одесской области Украины повреждена энергетическая и портовая инфраструктура, в Полтавской области – вражеские предприятия нефтегазовой промышленности. Мощные взрывы прогремели в Киеве, в результате "прилетов" возникли пожары.
По сообщению украинского энергохолдинга ДТЭК, экстренные отключения были введены, в частности, в Киеве, Киевской и Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.
Успехи Армии РФ
Российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области, заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений в зоне СВО, формирования киевского режима потеряли порядка 1525 военнослужащих и 13 единиц тяжелой бронетехники, в том числе четыре танка.
Telegram и WhatsApp
Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность, сообщили в среду в пресс-службе ведомства. По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, указали в РКН.
Бал Хризантем
23 октября в Никитском ботаническом саду откроется 72-й Бал хризантем – один из самых ожидаемых осенний праздников на Южном берегу Крыма. Выставочная территория занимает около 0,35 гектара. Посетители увидят рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 мелкоцветковых. Среди новых крупноцветковых гибридов – "Гости из будущего", "Жемчужные бусы", "Осенний сон" и другие.