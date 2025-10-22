Рейтинг@Mail.ru
Тренировка стратегических ядерных сил РФ и удары возмездия: главное - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Тренировка стратегических ядерных сил РФ и удары возмездия: главное
Тренировка стратегических ядерных сил РФ и удары возмездия: главное - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Тренировка стратегических ядерных сил РФ и удары возмездия: главное
Тренировка по управлению стратегическими ядерными силами РФ. Гарантии безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения ЗАЭС... РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Тренировка по управлению стратегическими ядерными силами РФ. Гарантии безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения ЗАЭС. Перспективы будапештской встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Атаки ВСУ на мирные регионы России. Удары Вооруженных Сил России по объектам ВПК и энергетике Украины. Освобождение еще двух населенных пунктов в зоне спецоперации. Ограничение работы мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству.О главных событиях и происшествиях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Тренировка стратегических ядерных силВ среду под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина состоялась тренировка по управлению стратегическими ядерными силами с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи выполнены.Гарантии по Запорожской АЭСВ результате продолжительных и сложных консультаций Москве удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции, сообщили в МИД России. Без этих договоренностей восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно, указали в министерстве.Перспективы встречи Путина и ТрампаПауза, сложившаяся в подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, требует вмешательства на высшем уровне, но вмешательство должно быть хорошо подготовлено, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, новостей о сроках проведения саммита в Будапеште пока нет.Атаки ВСУ на регионы РФСредства противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожили над регионами России 33 беспилотника, в том числе 10 – над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ. Утром над Крымом и Черным морем сбили еще пять беспилотников ВСУ, восемь - над территорией Дагестана.Несколько воздушных целей поражены в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие, проинформировал глава региона Артем Здунов. Целью вражеских БПЛА в небе над Дагестаном стало одно из предприятий.Удар возмездияВооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по связанным с ВСУ объектам энергетики, проинформировали в среду в МО.В Измаиле Одесской области Украины повреждена энергетическая и портовая инфраструктура, в Полтавской области – вражеские предприятия нефтегазовой промышленности. Мощные взрывы прогремели в Киеве, в результате "прилетов" возникли пожары.По сообщению украинского энергохолдинга ДТЭК, экстренные отключения были введены, в частности, в Киеве, Киевской и Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.Успехи Армии РФРоссийские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области, заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений в зоне СВО, формирования киевского режима потеряли порядка 1525 военнослужащих и 13 единиц тяжелой бронетехники, в том числе четыре танка.Telegram и WhatsAppРоскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность, сообщили в среду в пресс-службе ведомства. По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, указали в РКН.Бал Хризантем23 октября в Никитском ботаническом саду откроется 72-й Бал хризантем – один из самых ожидаемых осенний праздников на Южном берегу Крыма. Выставочная территория занимает около 0,35 гектара. Посетители увидят рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 мелкоцветковых. Среди новых крупноцветковых гибридов – "Гости из будущего", "Жемчужные бусы", "Осенний сон" и другие.
крым
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
главное за день, общество, новости, крым, в мире
Тренировка стратегических ядерных сил РФ и удары возмездия: главное

Тренировка стратегических ядерных сил России и удары возмездия по Украине – главное

22:33 22.10.2025
 
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" в составе подвижного грунтового ракетного комплекса
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 Ярс в составе подвижного грунтового ракетного комплекса
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Тренировка по управлению стратегическими ядерными силами РФ. Гарантии безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения ЗАЭС. Перспективы будапештской встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Атаки ВСУ на мирные регионы России. Удары Вооруженных Сил России по объектам ВПК и энергетике Украины. Освобождение еще двух населенных пунктов в зоне спецоперации. Ограничение работы мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству.
О главных событиях и происшествиях вторника – в подборке РИА Новости Крым.

Тренировка стратегических ядерных сил

В среду под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина состоялась тренировка по управлению стратегическими ядерными силами с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи выполнены.
Гарантии по Запорожской АЭС

В результате продолжительных и сложных консультаций Москве удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для восстановления штатного внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции, сообщили в МИД России. Без этих договоренностей восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно, указали в министерстве.
Перспективы встречи Путина и Трампа

Пауза, сложившаяся в подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, требует вмешательства на высшем уровне, но вмешательство должно быть хорошо подготовлено, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, новостей о сроках проведения саммита в Будапеште пока нет.
Атаки ВСУ на регионы РФ

Средства противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожили над регионами России 33 беспилотника, в том числе 10 – над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ. Утром над Крымом и Черным морем сбили еще пять беспилотников ВСУ, восемь - над территорией Дагестана.
Несколько воздушных целей поражены в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие, проинформировал глава региона Артем Здунов. Целью вражеских БПЛА в небе над Дагестаном стало одно из предприятий.
Удар возмездия

Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по связанным с ВСУ объектам энергетики, проинформировали в среду в МО.
В Измаиле Одесской области Украины повреждена энергетическая и портовая инфраструктура, в Полтавской области – вражеские предприятия нефтегазовой промышленности. Мощные взрывы прогремели в Киеве, в результате "прилетов" возникли пожары.
По сообщению украинского энергохолдинга ДТЭК, экстренные отключения были введены, в частности, в Киеве, Киевской и Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.
Успехи Армии РФ

Российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области, заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений в зоне СВО, формирования киевского режима потеряли порядка 1525 военнослужащих и 13 единиц тяжелой бронетехники, в том числе четыре танка.
Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность, сообщили в среду в пресс-службе ведомства. По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, указали в РКН.
Бал Хризантем

23 октября в Никитском ботаническом саду откроется 72-й Бал хризантем – один из самых ожидаемых осенний праздников на Южном берегу Крыма. Выставочная территория занимает около 0,35 гектара. Посетители увидят рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 мелкоцветковых. Среди новых крупноцветковых гибридов – "Гости из будущего", "Жемчужные бусы", "Осенний сон" и другие.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
