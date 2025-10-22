Рейтинг@Mail.ru
Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251022/tramp-ssha-ne-razreshali-ukraine-bit-dalnoboynymi-raketami-po-rossii-1150366993.html
Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России
Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения ракетам дальнего действия, которые, по сообщению газеты Wall Street... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T23:33
2025-10-22T23:40
дональд трамп
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
сша
новости сво
россия
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/17/1148153585_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_57ccf9a6ff6ce9858977efca0cbb71b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения ракетам дальнего действия, которые, по сообщению газеты Wall Street Journal, Украина использует для атак вглубь российской территории.Ранее сообщалось, что США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251022/ssha-snyali-klyuchevye-ogranicheniya-na-ispolzovanie-kievom-dalnoboynykh-raket-1150366557.html
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/17/1148153585_13:0:924:683_1920x0_80_0_0_f8eaecc309bfb7451704d410e83da88e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, сша, новости сво, россия, политика, новости
Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России

Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России

23:33 22.10.2025 (обновлено: 23:40 22.10.2025)
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения ракетам дальнего действия, которые, по сообщению газеты Wall Street Journal, Украина использует для атак вглубь российской территории.
"США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступили и что бы Украина с ними ни делала", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее сообщалось, что США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Вчера, 22:09
США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет
 
Дональд ТрампУдары дальнобойными ракетами вглубь РоссииСШАНовости СВОРоссияПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:28Взрыв в Копейске - что известно
00:22Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
00:01Туман и тепло: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 23 октября
23:33Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России
22:52При взрыве в Копейске погибли четыре человека - губернатор
22:34Взрыв на одном из предприятий в Челябинской области - есть жертвы
22:33Тренировка стратегических ядерных сил РФ и удары возмездия: главное
22:10В Крыму оценили идею использовать исторические топонимы на Украине
22:09США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет
21:46В Ставрополе прогремел взрыв
21:35Смертельное ДТП в Судаке - погиб человек
21:21"Шесть цветных колец": НЛО над атомной станцией сняли полицейские в США
20:42Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом
20:33Маск: ум человека сильнее искусственного интеллекта
19:49В Крыму утонули 28 человек с начала года
19:31Крым зальет ливнями в ближайшие часы
19:18Допустимо ли "по-взрослому" наказывать подростков за диверсии
19:02В Феодосии автобусы возвращаются на маршруты после ЧП на нефтебазе
18:51Буй экомониторинга: разработками из Севастополя пользуются во всем мире
Лента новостейМолния