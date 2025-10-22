https://crimea.ria.ru/20251022/tramp-ssha-ne-razreshali-ukraine-bit-dalnoboynymi-raketami-po-rossii-1150366993.html
Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России
Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения ракетам дальнего действия, которые, по сообщению газеты Wall Street... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T23:33
2025-10-22T23:33
2025-10-22T23:40
дональд трамп
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
сша
новости сво
россия
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/17/1148153585_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_57ccf9a6ff6ce9858977efca0cbb71b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения ракетам дальнего действия, которые, по сообщению газеты Wall Street Journal, Украина использует для атак вглубь российской территории.Ранее сообщалось, что США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251022/ssha-snyali-klyuchevye-ogranicheniya-na-ispolzovanie-kievom-dalnoboynykh-raket-1150366557.html
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/17/1148153585_13:0:924:683_1920x0_80_0_0_f8eaecc309bfb7451704d410e83da88e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, сша, новости сво, россия, политика, новости
Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России
Трамп: США не разрешали Украине бить дальнобойными ракетами по России
23:33 22.10.2025 (обновлено: 23:40 22.10.2025)