США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет
США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет - РИА Новости Крым, 22.10.2025
США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет
США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T22:09
2025-10-22T22:09
2025-10-22T22:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.Согласно материалу газеты, решение США, которое не получило публичной огласки, последовало после передачи полномочий по координации таких ударов от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет объединенные силы НАТО в Европе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:09 22.10.2025 (обновлено: 22:22 22.10.2025)