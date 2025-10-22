Рейтинг@Mail.ru
США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251022/ssha-snyali-klyuchevye-ogranicheniya-na-ispolzovanie-kievom-dalnoboynykh-raket-1150366557.html
США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет
США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет - РИА Новости Крым, 22.10.2025
США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет
США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T22:09
2025-10-22T22:22
сша
россия
новости
политика
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133431177_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_df5cac78066b0f9325c64d4df215db1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.Согласно материалу газеты, решение США, которое не получило публичной огласки, последовало после передачи полномочий по координации таких ударов от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет объединенные силы НАТО в Европе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133431177_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_332ae48bc0ec506485becf4efe4ae2e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, россия, новости, политика, удары дальнобойными ракетами вглубь россии
США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет

США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет

22:09 22.10.2025 (обновлено: 22:22 22.10.2025)
 
© РИА Новости . Владимир АстапковичФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
Согласно материалу газеты, решение США, которое не получило публичной огласки, последовало после передачи полномочий по координации таких ударов от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет объединенные силы НАТО в Европе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШАРоссияНовостиПолитикаУдары дальнобойными ракетами вглубь России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:52При взрыве в Копейске погибли четыре человека - губернатор
22:34Взрыв на одном из предприятий в Челябинской области - есть жертвы
22:33Тренировка стратегических ядерных сил РФ и удары возмездия: главное
22:10В Крыму оценили идею использовать исторические топонимы на Украине
22:09США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет
21:46В Ставрополе прогремел взрыв
21:35Смертельное ДТП в Судаке - погиб человек
21:21"Шесть цветных колец": НЛО над атомной станцией сняли полицейские в США
20:42Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом
20:33Маск: ум человека сильнее искусственного интеллекта
19:49В Крыму утонули 28 человек с начала года
19:31Крым зальет ливнями в ближайшие часы
19:18Допустимо ли "по-взрослому" наказывать подростков за диверсии
19:02В Феодосии автобусы возвращаются на маршруты после ЧП на нефтебазе
18:51Буй экомониторинга: разработками из Севастополя пользуются во всем мире
18:39День защиты мужской нервной системы: психологи дали советы женам
18:19Мотивы Древней Греции и современные технологии – как преображается Керчь
18:10Кто и зачем запускает в СМИ фейки о переговорах Путина и Трампа
17:54Движение по Керченскому шоссе возобновят
17:10Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
Лента новостейМолния