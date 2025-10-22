https://crimea.ria.ru/20251022/ssha-snyali-klyuchevye-ogranicheniya-na-ispolzovanie-kievom-dalnoboynykh-raket-1150366557.html

США сняли ключевые ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.Согласно материалу газеты, решение США, которое не получило публичной огласки, последовало после передачи полномочий по координации таких ударов от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет объединенные силы НАТО в Европе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

