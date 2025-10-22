https://crimea.ria.ru/20251022/shest-tsvetnykh-kolets-nlo-nad-atomnoy-stantsiey-snyali-politseyskie-v-ssha-1150362298.html
"Шесть цветных колец": НЛО над атомной станцией сняли полицейские в США
"Шесть цветных колец": НЛО над атомной станцией сняли полицейские в США - РИА Новости Крым, 22.10.2025
"Шесть цветных колец": НЛО над атомной станцией сняли полицейские в США
НЛО, святящееся шестью разноцветными кольцами, сняли на видео трое полицейских из Миннеаполиса. Объект завис на трехкилометровой высоте над атомной... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T21:21
2025-10-22T21:21
2025-10-22T17:40
сша
происшествия
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148073019_0:0:1868:1051_1920x0_80_0_0_994340d58f2218da6c1e564393107bc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. НЛО, святящееся шестью разноцветными кольцами, сняли на видео трое полицейских из Миннеаполиса. Объект завис на трехкилометровой высоте над атомной электростанцией Prairie Island, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.Как пишет издание, это случилось еще в феврале, однако видео обнародовали только 20 октября. Известно, что появление НЛО над атомной электростанцией удивило и взволновало пользователей соцсетей, учитывая стратегическую важность этого объекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20210406/Byvshiy-glava-TsRU-ne-isklyuchil-veroyatnosti-suschestvovaniya-NLO-1119439422.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148073019_90:0:1750:1245_1920x0_80_0_0_514881d38c9fe08e31c25060fbe021d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, происшествия, новости, в мире
"Шесть цветных колец": НЛО над атомной станцией сняли полицейские в США
Неизвестный летающий объект над атомной станцией сняла на видео американская полиция