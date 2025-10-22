Рейтинг@Mail.ru
"Шесть цветных колец": НЛО над атомной станцией сняли полицейские в США
"Шесть цветных колец": НЛО над атомной станцией сняли полицейские в США
"Шесть цветных колец": НЛО над атомной станцией сняли полицейские в США - РИА Новости Крым, 22.10.2025
"Шесть цветных колец": НЛО над атомной станцией сняли полицейские в США
НЛО, святящееся шестью разноцветными кольцами, сняли на видео трое полицейских из Миннеаполиса. Объект завис на трехкилометровой высоте над атомной... РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. НЛО, святящееся шестью разноцветными кольцами, сняли на видео трое полицейских из Миннеаполиса. Объект завис на трехкилометровой высоте над атомной электростанцией Prairie Island, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.Как пишет издание, это случилось еще в феврале, однако видео обнародовали только 20 октября. Известно, что появление НЛО над атомной электростанцией удивило и взволновало пользователей соцсетей, учитывая стратегическую важность этого объекта.
"Шесть цветных колец": НЛО над атомной станцией сняли полицейские в США

21:21 22.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. НЛО, святящееся шестью разноцветными кольцами, сняли на видео трое полицейских из Миннеаполиса. Объект завис на трехкилометровой высоте над атомной электростанцией Prairie Island, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
"Согласно отчету, один из офицеров направился к UAP на патрульной машине, а двое других продолжили наблюдать из гаража. Офицеры описали объект как зависший на высоте 10 000 футов, двигавшийся как с низкой, так и с гиперзвуковой скоростью и создававший подъемную силу без всякого звука", - говорится в статье.
Как пишет издание, это случилось еще в феврале, однако видео обнародовали только 20 октября. Известно, что появление НЛО над атомной электростанцией удивило и взволновало пользователей соцсетей, учитывая стратегическую важность этого объекта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Лента новостейМолния