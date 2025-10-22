https://crimea.ria.ru/20251022/reyd-v-sevastopole-zakryt-1150339922.html
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T06:08
2025-10-22T06:08
2025-10-22T06:17
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах остановки морского сообщения не говорится.Для горожан организовали компенсационные маршруты – автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
В Севастополе остановили движение катеров и паромов
06:08 22.10.2025 (обновлено: 06:17 22.10.2025)