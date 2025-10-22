Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 22.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251022/reyd-v-sevastopole-zakryt-1150339922.html
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2025-10-22T06:08
2025-10-22T06:17
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах остановки морского сообщения не говорится.Для горожан организовали компенсационные маршруты – автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Рейд в Севастополе закрыт

В Севастополе остановили движение катеров и паромов

06:08 22.10.2025 (обновлено: 06:17 22.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
О причинах остановки морского сообщения не говорится.
Для горожан организовали компенсационные маршруты – автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния