Путин провел тренировку стратегических ядерных сил

Путин провел тренировку стратегических ядерных сил - видео - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Путин провел тренировку стратегических ядерных сил - видео

22.10.2025

2025-10-22T14:19

2025-10-22T14:19

2025-10-22T15:30

владимир путин (политик)

ядерное сдерживание

новости

оружие

тактическое ядерное оружие (тяо)

межконтинентальная баллистическая ракета "ярс"

генштаб мо рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина проводится тренировка по управлению стратегическими ядерными силами с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева".Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

