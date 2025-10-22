https://crimea.ria.ru/20251022/putin-provel-trenirovku-strategicheskikh-yadernykh-sil-1150350206.html
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил - видео
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил - видео - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил - видео
Под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина проводится тренировка по управлению стратегическими ядерными силами с...
2025-10-22T14:19
2025-10-22T14:19
2025-10-22T15:30
владимир путин (политик)
ядерное сдерживание
новости
оружие
тактическое ядерное оружие (тяо)
межконтинентальная баллистическая ракета "ярс"
генштаб мо рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина проводится тренировка по управлению стратегическими ядерными силами с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева".Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.
владимир путин (политик), ядерное сдерживание, новости, оружие, тактическое ядерное оружие (тяо), межконтинентальная баллистическая ракета "ярс", генштаб мо рф
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил - видео
Путин принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания
14:19 22.10.2025 (обновлено: 15:30 22.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Под руководством президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина проводится тренировка по управлению стратегическими ядерными силами с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Сегодня у нас плановая, как я это подчеркнул, плановая тренировка по управлению ядерными силами", - сказал глава государства в ходе заседания Генштаба.
В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.
С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева".
Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ.
"На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками. Все задачи тренировки выполнены", - отметили в Кремле.
