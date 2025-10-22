https://crimea.ria.ru/20251022/pri-vzryve-v-kopeyske-pogibli-chetyre-cheloveka---gubernator-1150366837.html

При взрыве в Копейске погибли четыре человека - губернатор

При взрыве в Копейске погибли четыре человека - губернатор - РИА Новости Крым, 22.10.2025

При взрыве в Копейске погибли четыре человека - губернатор

Четыре человека, предварительно, погибли в результате взрыва на одном из предприятий челябинского Копейска, еще несколько человек пострадали, сообщил губернатор РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T22:52

2025-10-22T22:52

2025-10-22T22:57

взрыв

челябинская область

алексей текслер

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329247_0:157:1620:1068_1920x0_80_0_0_3d8ce9deca01666a0bed6ff39317dfc9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Четыре человека, предварительно, погибли в результате взрыва на одном из предприятий челябинского Копейска, еще несколько человек пострадали, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Ранее сообщалось о том, что взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейск, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

челябинская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, челябинская область, алексей текслер, новости, происшествия