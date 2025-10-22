https://crimea.ria.ru/20251022/pri-vzryve-v-kopeyske-pogibli-chetyre-cheloveka---gubernator-1150366837.html
При взрыве в Копейске погибли четыре человека - губернатор
При взрыве в Копейске погибли четыре человека - губернатор - РИА Новости Крым, 22.10.2025
При взрыве в Копейске погибли четыре человека - губернатор
Четыре человека, предварительно, погибли в результате взрыва на одном из предприятий челябинского Копейска, еще несколько человек пострадали, сообщил губернатор
2025-10-22T22:52
2025-10-22T22:52
2025-10-22T22:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Четыре человека, предварительно, погибли в результате взрыва на одном из предприятий челябинского Копейска, еще несколько человек пострадали, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Ранее сообщалось о том, что взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейск, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
При взрыве в Копейске погибли четыре человека - губернатор
При взрыве в Копейске погибли четыре человека, сообщил губернатор
22:52 22.10.2025 (обновлено: 22:57 22.10.2025)