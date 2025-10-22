Рейтинг@Mail.ru
Подготовка встречи Путина и Трампа – комментарий Кремля - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Подготовка встречи Путина и Трампа – комментарий Кремля
Подготовка встречи Путина и Трампа – комментарий Кремля - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Подготовка встречи Путина и Трампа – комментарий Кремля
Пауза, сложившаяся в подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, требует вмешательства на высшем уровне, но оно должно быть... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T12:43
2025-10-22T12:43
дмитрий песков
кремль
владимир путин (политик)
дональд трамп
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Пауза, сложившаяся в подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, требует вмешательства на высшем уровне, но оно должно быть подготовлено. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, новостей о сроках проведения саммита в Будапеште пока нет. Песков отметил, что процесс подготовки к встрече окружен "большим количеством сплетен и пересудов", которые "в большей своей части коренным образом не соответствуют действительности"."Сроки не были определены, это еще предстоит. До этого необходима тщательная подготовка. На это необходимо время", - подчеркнул он.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что позиции Москвы по урегулированию украинского конфликта хорошо известны, они четко сформулированы главой государства.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров раскрыл содержание разговора с Рубио Трамп: я не верю в победу УкраиныВстреча Путина и Трампа в Будапеште: что она должна прояснить – мнение
Подготовка встречи Путина и Трампа – комментарий Кремля

Пауза в подготовке встречи Путина и Трампа требует вмешательства на высшем уровне – Песков

12:43 22.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Пауза, сложившаяся в подготовке встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, требует вмешательства на высшем уровне, но оно должно быть подготовлено. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне, но вмешательство должно быть хорошо подготовлено", - сказал он.
По словам представителя Кремля, новостей о сроках проведения саммита в Будапеште пока нет. Песков отметил, что процесс подготовки к встрече окружен "большим количеством сплетен и пересудов", которые "в большей своей части коренным образом не соответствуют действительности".
"Сроки не были определены, это еще предстоит. До этого необходима тщательная подготовка. На это необходимо время", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что позиции Москвы по урегулированию украинского конфликта хорошо известны, они четко сформулированы главой государства.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.
Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.
