Под Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура
Под Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура
Под Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Под Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура
В Измаиле Одесской области Украины повреждена энергетическая и портовая инфраструктура, сообщает Измаильская райгосадминистрация. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T06:41
2025-10-22T09:41
измаил
одесская область
удары по украине
новости сво
инфраструктура
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141035025_0:57:940:586_1920x0_80_0_0_a9f19cf4756db01a6ea7b494c1ea3a46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Измаиле Одесской области Украины повреждена энергетическая и портовая инфраструктура, сообщает Измаильская райгосадминистрация.На месте работают оперативный штаб и все службы района, ликвидируются последствия атаки. Пострадавших нет.Накануне Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
измаил
одесская область
Под Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура

В Измаиле под Одессой повреждены объекты энергетики и портовая инфраструктура

06:41 22.10.2025 (обновлено: 09:41 22.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Измаиле Одесской области Украины повреждена энергетическая и портовая инфраструктура, сообщает Измаильская райгосадминистрация.
"По информации оперативного штаба, в результате воздушного нападения на город Измаил была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Энергоснабжение города постепенно возобновляется", - говорится в сообщении администрации в Telegram.
На месте работают оперативный штаб и все службы района, ликвидируются последствия атаки. Пострадавших нет.
Накануне Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ.
Лента новостейМолния