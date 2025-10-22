https://crimea.ria.ru/20251022/pod-odessoy-povrezhdeny-energoobekty-i-portovaya-infrastruktura-1150340371.html
Под Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура
Под Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура
В Измаиле Одесской области Украины повреждена энергетическая и портовая инфраструктура, сообщает Измаильская райгосадминистрация. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T06:41
2025-10-22T06:41
2025-10-22T09:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Измаиле Одесской области Украины повреждена энергетическая и портовая инфраструктура, сообщает Измаильская райгосадминистрация.На месте работают оперативный штаб и все службы района, ликвидируются последствия атаки. Пострадавших нет.Накануне Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Под Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура
06:41 22.10.2025 (обновлено: 09:41 22.10.2025)