https://crimea.ria.ru/20251022/pod-kontrol-armii-rossii-pereshli-esche-dva-naselennykh-punkta-1150348291.html

Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта

Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта

Российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T13:12

2025-10-22T13:12

2025-10-22T13:15

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:158:2248:1423_1920x0_80_0_0_6b190caa24ae2401186089a7848cbe44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.В свою очередь подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Павловка Запорожской области.20 октября подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Ленино Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости