22.10.2025
Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта
Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта
Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта
Российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.В свою очередь подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Павловка Запорожской области.20 октября подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Ленино Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта

ВС РФ освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области

13:12 22.10.2025 (обновлено: 13:15 22.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В свою очередь подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Павловка Запорожской области.
20 октября подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Ленино Донецкой Народной Республики.
