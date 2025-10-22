https://crimea.ria.ru/20251022/pod-kontrol-armii-rossii-pereshli-esche-dva-naselennykh-punkta-1150348291.html
Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта
Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта
Российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T13:12
2025-10-22T13:12
2025-10-22T13:15
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:158:2248:1423_1920x0_80_0_0_6b190caa24ae2401186089a7848cbe44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.В свою очередь подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Павловка Запорожской области.20 октября подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Ленино Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:0:1897:1423_1920x0_80_0_0_4699377f35010a2407ce2ebfaa548329.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта
ВС РФ освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области
13:12 22.10.2025 (обновлено: 13:15 22.10.2025)