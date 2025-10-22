https://crimea.ria.ru/20251022/otopitelnyy-sezon-v-yalte-kogda-teplo-pridet-v-doma-vsekh-krymchan-1150343667.html

Отопительный сезон в Ялте: когда тепло придет в дома всех крымчан

Тепло в жилые дома в Ялте планируется подать в понедельник, 27 октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП РК...

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Тепло в жилые дома в Ялте планируется подать в понедельник, 27 октября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко, отметив, что на отладку работы внутридомовых систем и выход на нужную температуру традиционно потребуется два-три дня, после чего с теплом в домах будут все крымчане.По словам Прилипко, подача тепла в дома жителей производится уже во всех регионах республики, кроме Ялты, которая "традиционно чуть позже стартует, потому что там объективно чуть теплее, чем на всем нашем полуострове".Таким образом, в тот же день, по его словам, предприятие рассчитывает обеспечивать уже работу всех котельных полуострова.При этом Прилипко подчеркнул, что старт сезона – это не только обеспечение работы котельных."Это также наполнение тепловых сетей, выход на температурные параметры и поэтапное подключение потребителей, чтобы не разбалансировать систему и постепенно нагружать котельные. Поэтому начало сезона всегда занимает порядка двух − трех дней, чтобы можно было отладить всю систему и все потребители получали услугу надлежащего качества", – сказал Прилипко.Процесс набора температурных параметров в многоквартирных домах происходит поэтапно и дольше, чем в социальных объектах и других, где число потребителей небольшое, отметил он. Это связано с тем, что "нельзя одномоментно на квартальной котельной, которая отапливает более ста МКД, одновременно поднять температуру с 20 до требуемых 70 градусов, не нарушив ее целостности", пояснил Прилипко."Есть определенные правила эксплуатации", – уточнил специалист.По словам Прилипко, в эти дни "Крымтеплокоммунэнерго" продолжает принимать обращения от граждан по поводу качества услуги, оставить сообщения можно, позвонив на бесплатный номер телефона горячей линии, указанный на сайте компании.Также в случае необходимости пожаловаться на проблемы с отоплением крымчане могут в свою управляющую компанию – с каждой из них "Крымтеплокоммунэнерго" обменивается информацией и работает в тандеме, сказал Прилипко.Он заверил, что учреждение готово к отопительному сезону, однако исключать возможных аварий на сетях нельзя, учитывая их состояние."Тем не менее мы укомплектованы необходимым количеством сотрудников, чтобы оперативно принимать меры по локализации и ликвидации ситуаций внештатных и подать ресурс нашим потребителям", – заключил он.Напомним, отопительный сезон в Симферополе стартовал 16 октября. Сначала тепло подали в социальные объекты. Позже, 20 октября, тепло стало поступать в многоквартирные дома, однако люди продолжили жаловаться в ресурсоснабжающую организацию на недостаточный прогрев жилищ и даже полное отсутствие тепла в батареях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В домах Симферополя начали включать отоплениеВ России ввели штрафы за нарушение подготовки к отопительному сезону Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодам

