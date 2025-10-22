Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Крымском мосту утром в среду - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Обстановка на Крымском мосту утром в среду
Обстановка на Крымском мосту утром в среду
На Крымском мосту утром в среду нет скопления транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T07:07
2025-10-22T07:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в среду нет скопления транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение по мосту было закрыто во вторник в 16:41. Ограничение действовало больше часа.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Обстановка на Крымском мосту утром в среду

07:07 22.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в среду нет скопления транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 7 утра.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по мосту было закрыто во вторник в 16:41. Ограничение действовало больше часа.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния