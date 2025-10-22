Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях
Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях
Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки освободили два населенных пункта и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений в зоне СВО,... РИА Новости Крым, 22.10.2025
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости сво
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки освободили два населенных пункта и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений в зоне СВО, формирования киевского режима потеряли порядка 1525 военнослужащих и 13 единиц тяжелой бронетехники, в том числе четыре танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. На Харьковском направлении боевики разбиты в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Украинская армия потеряла до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубица, девять станций РЭБ и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и уничтожили вражеские соединения в районах восьми населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 220 военнослужащих, три танка, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и четыре склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Павловка Запорожской области. Формирования противника разбиты в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Украинские войска потеряли 315 боевиков, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 60 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
Новости
Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях

Новости СВО - Киев потерял еще 1500 боевиков за сутки

13:51 22.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки освободили два населенных пункта и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений в зоне СВО, формирования киевского режима потеряли порядка 1525 военнослужащих и 13 единиц тяжелой бронетехники, в том числе четыре танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. На Харьковском направлении боевики разбиты в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Украинская армия потеряла до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубица, девять станций РЭБ и три склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и уничтожили вражеские соединения в районах восьми населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 220 военнослужащих, три танка, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и четыре склада материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Павловка Запорожской области. Формирования противника разбиты в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Украинские войска потеряли 315 боевиков, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.
Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 60 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
