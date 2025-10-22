https://crimea.ria.ru/20251022/novosti-svo-voyska-ukrainy-nesut-ogromnye-poteri-na-vsekh-napravleniyakh-1150349540.html

Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях

Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях

Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки освободили два населенных пункта и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений в зоне СВО,... РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T13:51

2025-10-22T13:51

2025-10-22T13:51

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости сво

вооруженные силы россии

новости

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145598797_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_baec557552659c15dbb82cd7ad84f285.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки освободили два населенных пункта и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений в зоне СВО, формирования киевского режима потеряли порядка 1525 военнослужащих и 13 единиц тяжелой бронетехники, в том числе четыре танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. На Харьковском направлении боевики разбиты в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Украинская армия потеряла до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив формирования ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубица, девять станций РЭБ и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и уничтожили вражеские соединения в районах восьми населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 220 военнослужащих, три танка, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и четыре склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Павловка Запорожской области. Формирования противника разбиты в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Украинские войска потеряли 315 боевиков, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 60 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251022/pod-kontrol-armii-rossii-pereshli-esche-dva-naselennykh-punkta-1150348291.html

https://crimea.ria.ru/20251022/rezervistov-budut-privlekat-dlya-zaschity-obektov-v-glubine-rossii--mo-1150348613.html

https://crimea.ria.ru/20251022/udar-vozmezdiya-kinzhaly-razgromili-obekty-energetiki-ukrainy-1150348764.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф