Несколько воздушных целей сбили над Ленобластью
Несколько воздушных целей сбили над Ленобластью - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Несколько воздушных целей сбили над Ленобластью
Несколько воздушных целей поражены в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
2025-10-22T06:22
2025-10-22T06:22
2025-10-22T06:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Несколько воздушных целей поражены в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.Ранее в Ленобласти была объявлена опасность БПЛА. Губернатор предупредил о том, что возможно понижение скорости мобильного интернета.По информации Росавиации, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнули в ведомстве.
РИА Новости Крым
2025
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Несколько воздушных целей поражены в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"В Лужском районе работает ПВО, по предварительным данным, поражено несколько воздушных целей", - написал он в Telegram-канале.
Ранее в Ленобласти была объявлена опасность БПЛА. Губернатор предупредил о том, что возможно понижение скорости мобильного интернета.
По информации Росавиации, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнули в ведомстве.
