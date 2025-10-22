Рейтинг@Mail.ru
Несколько воздушных целей сбили над Ленобластью - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Несколько воздушных целей сбили над Ленобластью
Несколько воздушных целей сбили над Ленобластью - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Несколько воздушных целей сбили над Ленобластью
Несколько воздушных целей поражены в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Несколько воздушных целей поражены в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.Ранее в Ленобласти была объявлена опасность БПЛА. Губернатор предупредил о том, что возможно понижение скорости мобильного интернета.По информации Росавиации, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Несколько воздушных целей сбили над Ленобластью

Несколько воздушных целей сбили над Ленинградской областью

06:22 22.10.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Несколько воздушных целей поражены в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"В Лужском районе работает ПВО, по предварительным данным, поражено несколько воздушных целей", - написал он в Telegram-канале.
Ранее в Ленобласти была объявлена опасность БПЛА. Губернатор предупредил о том, что возможно понижение скорости мобильного интернета.
По информации Росавиации, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнули в ведомстве.
Лента новостейМолния