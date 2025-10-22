https://crimea.ria.ru/20251022/neskolko-vozdushnykh-tseley-sbili-nad-lenoblastyu-1150340057.html

Несколько воздушных целей сбили над Ленобластью

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Несколько воздушных целей поражены в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.Ранее в Ленобласти была объявлена опасность БПЛА. Губернатор предупредил о том, что возможно понижение скорости мобильного интернета.По информации Росавиации, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

