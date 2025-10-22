Рейтинг@Mail.ru
Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской области - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской области
Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской области - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской области
В Полтавской области в результате ударов повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности, сообщил глава областной военной администрации Владимир... РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Полтавской области в результате ударов повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук в среду сообщила, что удары по энергетической инфраструктуре страны продолжались всю ночь и утро. Их последствия специалисты оценят, когда будут позволять условия безопасности.В среду утром администрация Измаила Одесской области сообщила о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской области

В Полтавской области в результате атак повреждены предприятия нефтегазовой промышленности

07:56 22.10.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Полтавской области в результате ударов повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.
"В результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук в среду сообщила, что удары по энергетической инфраструктуре страны продолжались всю ночь и утро. Их последствия специалисты оценят, когда будут позволять условия безопасности.
В среду утром администрация Измаила Одесской области сообщила о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
