Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской области
Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской области
2025-10-22T07:56
2025-10-22T07:56
2025-10-22T07:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Полтавской области в результате ударов повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук в среду сообщила, что удары по энергетической инфраструктуре страны продолжались всю ночь и утро. Их последствия специалисты оценят, когда будут позволять условия безопасности.В среду утром администрация Измаила Одесской области сообщила о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
