https://crimea.ria.ru/20251022/nad-krymom-i-chernym-morem-sbity-ukrainskie-bpla-1150341673.html

Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА

Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА - РИА Новости Крым, 22.10.2025

Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА

Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 33 беспилотника, в том числе 10 – над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом РИА Новости Крым, 22.10.2025

2025-10-22T08:13

2025-10-22T08:13

2025-10-22T08:24

безопасность республики крым и севастополя

крым

атаки всу на крым

новости крыма

срочные новости крыма

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 33 беспилотника, в том числе 10 – над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, восемь дронов сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Ленинградской областью, по три – над Ростовской и Псковской областями. Два беспилотника уничтожены над Новгородской областью, по одному – над Орловской, Тверской и Тульской областями.Утром в среду несколько воздушных целей были сбиты над Ленинградской областью, в регионе объявлялась опасность по БПЛА. Также вводились временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона.В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие. Еще одно предприятие стало целью ВСУ в Дагестане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)