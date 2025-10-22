https://crimea.ria.ru/20251022/nad-krymom-i-chernym-morem-sbity-ukrainskie-bpla-1150341673.html
Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА
Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА
Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 33 беспилотника, в том числе 10 – над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T08:13
2025-10-22T08:13
2025-10-22T08:24
безопасность республики крым и севастополя
крым
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 33 беспилотника, в том числе 10 – над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, восемь дронов сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Ленинградской областью, по три – над Ростовской и Псковской областями. Два беспилотника уничтожены над Новгородской областью, по одному – над Орловской, Тверской и Тульской областями.Утром в среду несколько воздушных целей были сбиты над Ленинградской областью, в регионе объявлялась опасность по БПЛА. Также вводились временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона.В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие. Еще одно предприятие стало целью ВСУ в Дагестане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_76e9eb76efc0922566e7930c03472847.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА
Силы ПВО сбили шесть беспилотников над Крымом и Черным морем
08:13 22.10.2025 (обновлено: 08:24 22.10.2025)