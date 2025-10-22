Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА
Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА
Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 33 беспилотника, в том числе 10 – над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 33 беспилотника, в том числе 10 – над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, восемь дронов сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Ленинградской областью, по три – над Ростовской и Псковской областями. Два беспилотника уничтожены над Новгородской областью, по одному – над Орловской, Тверской и Тульской областями.Утром в среду несколько воздушных целей были сбиты над Ленинградской областью, в регионе объявлялась опасность по БПЛА. Также вводились временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона.В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие. Еще одно предприятие стало целью ВСУ в Дагестане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом и Черным морем сбиты украинские БПЛА

Силы ПВО сбили шесть беспилотников над Крымом и Черным морем

08:13 22.10.2025 (обновлено: 08:24 22.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 33 беспилотника, в том числе 10 – над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря, три БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, восемь дронов сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Ленинградской областью, по три – над Ростовской и Псковской областями. Два беспилотника уничтожены над Новгородской областью, по одному – над Орловской, Тверской и Тульской областями.
Утром в среду несколько воздушных целей были сбиты над Ленинградской областью, в регионе объявлялась опасность по БПЛА. Также вводились временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов региона.
В Мордовии в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждено предприятие. Еще одно предприятие стало целью ВСУ в Дагестане.
