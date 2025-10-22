Рейтинг@Mail.ru
Мотивы Древней Греции и современные технологии – как преображается Керчь
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Мотивы Древней Греции и современные технологии – как преображается Керчь
Мотивы Древней Греции и современные технологии – как преображается Керчь - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Мотивы Древней Греции и современные технологии – как преображается Керчь
Скамейки, две сотни светильников, система полива, детские игровые элементы, ровные прогулочные тропинки и современный "сухой" фонтан. Так в начале декабря будет РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T18:19
2025-10-22T18:59
КЕРЧЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Скамейки, две сотни светильников, система полива, детские игровые элементы, ровные прогулочные тропинки и современный "сухой" фонтан. Так в начале декабря будет выглядеть парк им. Войкова (Приморский). Его благоустройство уже выполнено на 80%, передает корреспондент РИА Новости Крым.Сейчас в работе самый ответственный и сложный этап – заливка бетоном основания будущего фонтана. Его диаметр – больше 16 метров, он будет пешеходный с тремя контурами струй.На работы строительная техника зашла в апреле текущего года. Общая площадь парка - около 12 гектаров. Здесь много аллей и прогулочных тропинок. Специалисты сняли весь старый асфальт и заменили его на современную плитку. Идут хорошим темпом. В день укладывают по 500 "квадратов".Чтобы сохранить прохладу и давать жизнь каждому растению в парке, смонтировали систему полива. При строительных работах растительность практически не трогали. "Каждая веточка" была на контроле у минэкологии республики. Поэтому территория будет зеленой. А еще - светлой даже в темное время суток. В обновленном парке появится 233 светильника.Плохие новости для вандалов – за порядком в Приморском парке будут "следить" несколько десятков камер видеонаблюдения. Они будут "охранять" в том числе и малые архитектурные формы, которые установят вдоль аллей и тропинок.Но дух старой эпохи все же частично сохранят. Проектировщики оставили четыре опоры освещения, которые "живут" в парке с момента открытия. Оставят также и входную колоннаду – ее оштукатурят, покрасят и приведут в порядок.Для керчан обновленный парк планируют открыть в начале декабря. Строители идут по графику даже не смотря на временные приостановки работ, связанные с археологическими изысканиями. Как и еще на одном объекте, где в этом году провели масштабное благоустройство – территории в районе городского автовокзала.Общий проект предусматривал замену плиточного основания почти на 10 тысячах квадратных метров. Задача масштабная. Через транспортный узел ежедневно проходят сотни автобусов и тысячи человек. Под реконструкцию попали пешеходные зоны улиц Гайдара, частично Горького, Мирошника и Еременко. Также плитку заменили и на самой платформе автовокзала (для городских маршрутов). Вдоль перрона обновили асфальтное покрытие."Мы заканчиваем работу на улице Еременко, вдоль одного из крупных торговых центров. Строители работают по ночам, потому что днем очень большой поток пешеходов", – сообщил подрядчик.Сейчас осталось заасфальтировать три въезда и автопарковку. Уже установлены 46 опор освещения и установлено 52 камеры видеонаблюдения. Решили и главную "боль" старшего поколения керчан – отсутствие мест для отдыха на платформе.В 2024 году на Всероссийском конкурсе Керчь выиграла 100 миллионов рублей для благоустройства Приморского парка – общественной зоны в густонаселенном районе завода Войкова. За него проголосовало большинство горожан.Проект благоустройства территории в районе автовокзала является частью программы обновления городской инфраструктуры, которая была начата в прошлом году с ремонта навеса автовокзала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали ремонт сквера РеспубликиСквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего годаБлагоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы
керчь, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Мотивы Древней Греции и современные технологии – как преображается Керчь

Приморский парк в Керчи готовят к открытию на начало декабря 2025 года

18:19 22.10.2025 (обновлено: 18:59 22.10.2025)
 
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
Вадим Рыбалкин, собственный корреспондент РИА Новости Крым в г. Керчь
Вадим Рыбалкин
Собственный корреспондент
Все материалы
КЕРЧЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Скамейки, две сотни светильников, система полива, детские игровые элементы, ровные прогулочные тропинки и современный "сухой" фонтан. Так в начале декабря будет выглядеть парк им. Войкова (Приморский). Его благоустройство уже выполнено на 80%, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Сейчас в работе самый ответственный и сложный этап – заливка бетоном основания будущего фонтана. Его диаметр – больше 16 метров, он будет пешеходный с тремя контурами струй.
"Три контура струй будут бить из-под земли. То есть, детвора и взрослые смогут тут в теплое время года резвиться. Сейчас идут бетонные работы. После начнем подключение и подготовку к запуску", – рассказал руководитель проекта подрядной организации Денис Рязанцев.
На работы строительная техника зашла в апреле текущего года. Общая площадь парка - около 12 гектаров. Здесь много аллей и прогулочных тропинок. Специалисты сняли весь старый асфальт и заменили его на современную плитку. Идут хорошим темпом. В день укладывают по 500 "квадратов".
Чтобы сохранить прохладу и давать жизнь каждому растению в парке, смонтировали систему полива. При строительных работах растительность практически не трогали. "Каждая веточка" была на контроле у минэкологии республики. Поэтому территория будет зеленой. А еще - светлой даже в темное время суток. В обновленном парке появится 233 светильника.
"В Керчи тесно переплетаются разные исторические периоды. В обновленном парке будут установлены фигуры Ахиллеса со стрелой Париса. Также здесь появятся Троянский конь и Древнегреческая ладья, которые будут выполнены как детский игровой комплекс", – рассказал руководитель проекта.
Плохие новости для вандалов – за порядком в Приморском парке будут "следить" несколько десятков камер видеонаблюдения. Они будут "охранять" в том числе и малые архитектурные формы, которые установят вдоль аллей и тропинок.
"Ни для кого не секрет, что это место долгое время стояло без внимания. По сути, это был лесопарк. То, что было построено еще при Союзе силами завода имени Войкова было в упадническом состоянии", – рассказали на строительной площадке.
Но дух старой эпохи все же частично сохранят. Проектировщики оставили четыре опоры освещения, которые "живут" в парке с момента открытия. Оставят также и входную колоннаду – ее оштукатурят, покрасят и приведут в порядок.
Для керчан обновленный парк планируют открыть в начале декабря. Строители идут по графику даже не смотря на временные приостановки работ, связанные с археологическими изысканиями. Как и еще на одном объекте, где в этом году провели масштабное благоустройство – территории в районе городского автовокзала.
"На керченском автовокзале долгое время не могли производить земляные работы из-за археологических изысканий в районе Мелек-Чесменского кургана. По новому проекту рядом с ним появится парковка для туристических автобусов", – рассказал Денис Рязанцев, который также является руководителем работ по благоустройству в районе автовокзала.
Общий проект предусматривал замену плиточного основания почти на 10 тысячах квадратных метров. Задача масштабная. Через транспортный узел ежедневно проходят сотни автобусов и тысячи человек. Под реконструкцию попали пешеходные зоны улиц Гайдара, частично Горького, Мирошника и Еременко. Также плитку заменили и на самой платформе автовокзала (для городских маршрутов). Вдоль перрона обновили асфальтное покрытие.
© РИА Новости КрымАвтовокзал в Керчи
Автовокзал в Керчи - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости Крым
Автовокзал в Керчи
"Мы заканчиваем работу на улице Еременко, вдоль одного из крупных торговых центров. Строители работают по ночам, потому что днем очень большой поток пешеходов", – сообщил подрядчик.
Сейчас осталось заасфальтировать три въезда и автопарковку. Уже установлены 46 опор освещения и установлено 52 камеры видеонаблюдения. Решили и главную "боль" старшего поколения керчан – отсутствие мест для отдыха на платформе.
"Раньше нам пенсионерам негде было присесть, подождать автобус. Старые скамейки были неудобные. Сейчас ребята поставили большие хорошие лавочки. И самое главное – их много", – поделились керчане.
В 2024 году на Всероссийском конкурсе Керчь выиграла 100 миллионов рублей для благоустройства Приморского парка – общественной зоны в густонаселенном районе завода Войкова. За него проголосовало большинство горожан.
Проект благоустройства территории в районе автовокзала является частью программы обновления городской инфраструктуры, которая была начата в прошлом году с ремонта навеса автовокзала.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе начали ремонт сквера Республики
Сквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего года
Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы
