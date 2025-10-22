https://crimea.ria.ru/20251022/motivy-drevney-gretsii-i-sovremennye-tekhnologii--kak-preobrazhaetsya-kerch-1150363229.html

Мотивы Древней Греции и современные технологии – как преображается Керчь

Мотивы Древней Греции и современные технологии – как преображается Керчь

КЕРЧЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Скамейки, две сотни светильников, система полива, детские игровые элементы, ровные прогулочные тропинки и современный "сухой" фонтан. Так в начале декабря будет выглядеть парк им. Войкова (Приморский). Его благоустройство уже выполнено на 80%, передает корреспондент РИА Новости Крым.Сейчас в работе самый ответственный и сложный этап – заливка бетоном основания будущего фонтана. Его диаметр – больше 16 метров, он будет пешеходный с тремя контурами струй.На работы строительная техника зашла в апреле текущего года. Общая площадь парка - около 12 гектаров. Здесь много аллей и прогулочных тропинок. Специалисты сняли весь старый асфальт и заменили его на современную плитку. Идут хорошим темпом. В день укладывают по 500 "квадратов".Чтобы сохранить прохладу и давать жизнь каждому растению в парке, смонтировали систему полива. При строительных работах растительность практически не трогали. "Каждая веточка" была на контроле у минэкологии республики. Поэтому территория будет зеленой. А еще - светлой даже в темное время суток. В обновленном парке появится 233 светильника.Плохие новости для вандалов – за порядком в Приморском парке будут "следить" несколько десятков камер видеонаблюдения. Они будут "охранять" в том числе и малые архитектурные формы, которые установят вдоль аллей и тропинок.Но дух старой эпохи все же частично сохранят. Проектировщики оставили четыре опоры освещения, которые "живут" в парке с момента открытия. Оставят также и входную колоннаду – ее оштукатурят, покрасят и приведут в порядок.Для керчан обновленный парк планируют открыть в начале декабря. Строители идут по графику даже не смотря на временные приостановки работ, связанные с археологическими изысканиями. Как и еще на одном объекте, где в этом году провели масштабное благоустройство – территории в районе городского автовокзала.Общий проект предусматривал замену плиточного основания почти на 10 тысячах квадратных метров. Задача масштабная. Через транспортный узел ежедневно проходят сотни автобусов и тысячи человек. Под реконструкцию попали пешеходные зоны улиц Гайдара, частично Горького, Мирошника и Еременко. Также плитку заменили и на самой платформе автовокзала (для городских маршрутов). Вдоль перрона обновили асфальтное покрытие."Мы заканчиваем работу на улице Еременко, вдоль одного из крупных торговых центров. Строители работают по ночам, потому что днем очень большой поток пешеходов", – сообщил подрядчик.Сейчас осталось заасфальтировать три въезда и автопарковку. Уже установлены 46 опор освещения и установлено 52 камеры видеонаблюдения. Решили и главную "боль" старшего поколения керчан – отсутствие мест для отдыха на платформе.В 2024 году на Всероссийском конкурсе Керчь выиграла 100 миллионов рублей для благоустройства Приморского парка – общественной зоны в густонаселенном районе завода Войкова. За него проголосовало большинство горожан.Проект благоустройства территории в районе автовокзала является частью программы обновления городской инфраструктуры, которая была начата в прошлом году с ремонта навеса автовокзала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали ремонт сквера РеспубликиСквер Победы в Симферополе преобразится к весне следующего годаБлагоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы

