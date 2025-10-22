Мотивы Древней Греции и современные технологии – как преображается Керчь
Приморский парк в Керчи готовят к открытию на начало декабря 2025 года
18:19 22.10.2025 (обновлено: 18:59 22.10.2025)
© РИА Новости КрымРеконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
КЕРЧЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Скамейки, две сотни светильников, система полива, детские игровые элементы, ровные прогулочные тропинки и современный "сухой" фонтан. Так в начале декабря будет выглядеть парк им. Войкова (Приморский). Его благоустройство уже выполнено на 80%, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Сейчас в работе самый ответственный и сложный этап – заливка бетоном основания будущего фонтана. Его диаметр – больше 16 метров, он будет пешеходный с тремя контурами струй.
"Три контура струй будут бить из-под земли. То есть, детвора и взрослые смогут тут в теплое время года резвиться. Сейчас идут бетонные работы. После начнем подключение и подготовку к запуску", – рассказал руководитель проекта подрядной организации Денис Рязанцев.
На работы строительная техника зашла в апреле текущего года. Общая площадь парка - около 12 гектаров. Здесь много аллей и прогулочных тропинок. Специалисты сняли весь старый асфальт и заменили его на современную плитку. Идут хорошим темпом. В день укладывают по 500 "квадратов".
Чтобы сохранить прохладу и давать жизнь каждому растению в парке, смонтировали систему полива. При строительных работах растительность практически не трогали. "Каждая веточка" была на контроле у минэкологии республики. Поэтому территория будет зеленой. А еще - светлой даже в темное время суток. В обновленном парке появится 233 светильника.
"В Керчи тесно переплетаются разные исторические периоды. В обновленном парке будут установлены фигуры Ахиллеса со стрелой Париса. Также здесь появятся Троянский конь и Древнегреческая ладья, которые будут выполнены как детский игровой комплекс", – рассказал руководитель проекта.
© РИА Новости КрымРеконструкция Парка имени Войкова в Керчи
1 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеконструкция Парка имени Войкова в Керчи
2 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеконструкция Парка имени Войкова в Керчи
3 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеконструкция Парка имени Войкова в Керчи
4 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеконструкция Парка имени Войкова в Керчи
5 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеконструкция Парка имени Войкова в Керчи
6 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеконструкция Парка имени Войкова в Керчи
7 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеконструкция Парка имени Войкова в Керчи
8 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРеконструкция Парка имени Войкова в Керчи
9 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
1 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
2 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
3 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
4 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
5 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
6 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
7 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
8 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
9 из 9
Реконструкция Парка имени Войкова в Керчи
© РИА Новости Крым
Плохие новости для вандалов – за порядком в Приморском парке будут "следить" несколько десятков камер видеонаблюдения. Они будут "охранять" в том числе и малые архитектурные формы, которые установят вдоль аллей и тропинок.
"Ни для кого не секрет, что это место долгое время стояло без внимания. По сути, это был лесопарк. То, что было построено еще при Союзе силами завода имени Войкова было в упадническом состоянии", – рассказали на строительной площадке.
Но дух старой эпохи все же частично сохранят. Проектировщики оставили четыре опоры освещения, которые "живут" в парке с момента открытия. Оставят также и входную колоннаду – ее оштукатурят, покрасят и приведут в порядок.
Для керчан обновленный парк планируют открыть в начале декабря. Строители идут по графику даже не смотря на временные приостановки работ, связанные с археологическими изысканиями. Как и еще на одном объекте, где в этом году провели масштабное благоустройство – территории в районе городского автовокзала.
"На керченском автовокзале долгое время не могли производить земляные работы из-за археологических изысканий в районе Мелек-Чесменского кургана. По новому проекту рядом с ним появится парковка для туристических автобусов", – рассказал Денис Рязанцев, который также является руководителем работ по благоустройству в районе автовокзала.
Общий проект предусматривал замену плиточного основания почти на 10 тысячах квадратных метров. Задача масштабная. Через транспортный узел ежедневно проходят сотни автобусов и тысячи человек. Под реконструкцию попали пешеходные зоны улиц Гайдара, частично Горького, Мирошника и Еременко. Также плитку заменили и на самой платформе автовокзала (для городских маршрутов). Вдоль перрона обновили асфальтное покрытие.
© РИА Новости КрымАвтовокзал в Керчи
© РИА Новости Крым
Автовокзал в Керчи
"Мы заканчиваем работу на улице Еременко, вдоль одного из крупных торговых центров. Строители работают по ночам, потому что днем очень большой поток пешеходов", – сообщил подрядчик.
Сейчас осталось заасфальтировать три въезда и автопарковку. Уже установлены 46 опор освещения и установлено 52 камеры видеонаблюдения. Решили и главную "боль" старшего поколения керчан – отсутствие мест для отдыха на платформе.
"Раньше нам пенсионерам негде было присесть, подождать автобус. Старые скамейки были неудобные. Сейчас ребята поставили большие хорошие лавочки. И самое главное – их много", – поделились керчане.
В 2024 году на Всероссийском конкурсе Керчь выиграла 100 миллионов рублей для благоустройства Приморского парка – общественной зоны в густонаселенном районе завода Войкова. За него проголосовало большинство горожан.
Проект благоустройства территории в районе автовокзала является частью программы обновления городской инфраструктуры, которая была начата в прошлом году с ремонта навеса автовокзала.
Читайте также на РИА Новости Крым: