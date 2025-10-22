https://crimea.ria.ru/20251022/massirovannyy-udar-po-energetike-na-ukraine-nastupil-blekaut-1150342258.html

Массированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаут

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В ночь на среду объекты энергетики Украины подверглись массированному удару, в ряде регионов применили экстренные отключения электричества.Мощные взрывы прогремели в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попаданиях в Дарницком, Днепровском, Печерском, Голосеевском и Соломенском районах. В результате "прилетов" возникли пожары.Как сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК, экстренные отключения введены, в частности, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Также аварийные отключения электроснабжения введены в Полтавской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.В результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.ДТЭК также сообщил об ударе по энергообъекту в Одесской области. Повреждения, по словам представителей компании, "значительные", и ремонт "потребует времени". Перебои со светом начались и в Измаильском районе.По данным компании "Укрэнерго", аварийные отключения введены в большинстве регионов страны.Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук в среду сообщила, что удары по энергетической инфраструктуре страны продолжались всю ночь и утро. Их последствия специалисты оценят, когда будут позволять условия безопасности.Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила о повреждении инфраструктуры и обесточивании участков. Вследствие этого некоторые поезда идут с задержками от одного до двух часов, в том числе Ивано-Франковск – Черкасы и Черкасы – Киев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской областиПод Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктураУдары по Украине: какие объекты поражены

