Массированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Массированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаут
Массированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаут
В ночь на среду объекты энергетики Украины подверглись массированному удару, в ряде регионов применили экстренные отключения электричества. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T09:15
2025-10-22T09:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В ночь на среду объекты энергетики Украины подверглись массированному удару, в ряде регионов применили экстренные отключения электричества.Мощные взрывы прогремели в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попаданиях в Дарницком, Днепровском, Печерском, Голосеевском и Соломенском районах. В результате "прилетов" возникли пожары.Как сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК, экстренные отключения введены, в частности, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Также аварийные отключения электроснабжения введены в Полтавской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.В результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.ДТЭК также сообщил об ударе по энергообъекту в Одесской области. Повреждения, по словам представителей компании, "значительные", и ремонт "потребует времени". Перебои со светом начались и в Измаильском районе.По данным компании "Укрэнерго", аварийные отключения введены в большинстве регионов страны.Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук в среду сообщила, что удары по энергетической инфраструктуре страны продолжались всю ночь и утро. Их последствия специалисты оценят, когда будут позволять условия безопасности.Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила о повреждении инфраструктуры и обесточивании участков. Вследствие этого некоторые поезда идут с задержками от одного до двух часов, в том числе Ивано-Франковск – Черкасы и Черкасы – Киев.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской областиПод Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктураУдары по Украине: какие объекты поражены
Массированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаут

На Украине вводят экстренные отключения света после ударов по объектам энергетики

09:15 22.10.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В ночь на среду объекты энергетики Украины подверглись массированному удару, в ряде регионов применили экстренные отключения электричества.
Мощные взрывы прогремели в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попаданиях в Дарницком, Днепровском, Печерском, Голосеевском и Соломенском районах. В результате "прилетов" возникли пожары.
Как сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК, экстренные отключения введены, в частности, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Также аварийные отключения электроснабжения введены в Полтавской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.
"В области применены графики аварийных отключений. По распоряжению "Укрэнерго", 22 октября получена команда на применение четырех очередей графиков отключений", - говорится в сообщении компании "Полтаваоблэнерго".
В результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.
ДТЭК также сообщил об ударе по энергообъекту в Одесской области. Повреждения, по словам представителей компании, "значительные", и ремонт "потребует времени". Перебои со светом начались и в Измаильском районе.
По данным компании "Укрэнерго", аварийные отключения введены в большинстве регионов страны.
"Восстановительные работы продолжаются там, где сейчас это позволяет ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук в среду сообщила, что удары по энергетической инфраструктуре страны продолжались всю ночь и утро. Их последствия специалисты оценят, когда будут позволять условия безопасности.
Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила о повреждении инфраструктуры и обесточивании участков. Вследствие этого некоторые поезда идут с задержками от одного до двух часов, в том числе Ивано-Франковск – Черкасы и Черкасы – Киев.
Нефтегазовые предприятия поражены в Полтавской области
Под Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура
Удары по Украине: какие объекты поражены
 
